TEMPO.CO, Jakarta - The Beatles akan merilis lagu terbaru dan terakhir mereka berjudul Now and Then pada 3 November 2023. Lagu tersebut adalah lagu milik John Lennon yang direkam saat masa hiatus pada 1975-1979.

Selain itu, lagu ini adalah lagu ketiga yang dirilis The Beatles setelah mereka memutuskan bubar pada awal 1970. Pada awal 1990-an, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr mulai mempertimbangkan untuk merekam beberapa musik tambahan untuk project antologi sebagai trio.

Namun, ide tersebut mereka pinggirkan. Mereka sepakat hanya dapat bersatu kembali secara musikal sebagai The Beatles jika Lennon turut dalam rekaman tersebut. Karena itu, mereka sepakat menggarap lagu demo John Lennon yang diberikan oleh Ono.

Pada 19 Januari 1994, Ono bertemu dengan McCartney di New York untuk induksi Lennon ke dalam Rock 'n' Roll Hall of Fame. McCartney memberikan penghargaan tersebut, yang diterima oleh Ono atas nama Lennon. Malam itu, Ono memberikan McCartney kaset berisi empat lagu, yakni Free As A Bird, Real Love', Grow Old With Me, dan Now And Then.

Kesempatan ini menandai rekonsiliasi antara keduanya, yang hubungannya sering kali dikabarkan tidak baik. Tiga anggota Beatles yang tersisa kemudian melakukan rekaman dua lagu demo Lennon, yaitu Real Love dan Free as a Bird.

1. Real Love

Dilansir dari Beatles Bible, Real Love adalah lagu demo yang dibuat oleh Lennon pada 1979. Dalam demo yang direkamnya dalam kaset pita, hanya berisikan suara Lennon dan piano. Lennon merekam setidaknya enam demo dalam enam kaset pita yang berbeda.

Beberapa demo tersebut kemudian yang disempurnakan oleh anggota Beatles yang masih tersisa saat itu, yaitu Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Mereka akhirnya menyempurnakan lagu tersebut di sebuah studio di Inggris pada 1995. Momen tersebut juga menjadi kali pertama mereka berkumpul sebagai member The Beatles setelah 1970.

Real Love debut di posisi keempat dalam tangga lagu Inggris pada 16 Maret 1996 dan cetakan fisiknya terjual sebanyak 50.000 kopi dalam minggu pertamanya. Di Amerika Serikat, Real Love masuk ke dalam tangga lagu pada tanggal 30 Maret, mencapai puncak di posisi ke-10. Lagu ini terjual sebanyak 500.000 kopi dalam empat bulan.

Perilisan lagu Real Love disertai dengan video yang disutradarai oleh Kevin Godley. Video tersebut menampilkan rekaman studio yang diambil pada tahun 1995, bersama dengan gambar arsip The Beatles dari tahun 1960-an.

2. Free as a Bird

Sama seperti Real Love, lagu ini adalah lagu demo yang ditulis Lennon pada 1977 di Apartemen Dakota, Kota New York. Free as a Bird digarap bebarengan dengan Real Love oleh personel Beatles yang masih tersisa.

Free as a Bird dirilis pertama kali di BBC Radio 1 pada 20 November 1995. Di Inggris, lagu ini terjual sebanyak 120.000 kopi dalam minggu pertamanya, masuk ke dalam UK Singles Chart di posisi kedua. Lagu ini tetap berada di tangga lagu selama delapan minggu.

Di Amerika Serikat, Free as a Bird mencapai posisi keenam di Billboard Hot 100, menjadi singel Top 10 ke-34 The Beatles di Amerika. Lagu ini kemudian memenangkan penghargaan Grammy 1997 untuk Kinerja Pop Terbaik oleh Duo atau Grup dengan Vokal.

DIMAS KUSWANTORO

