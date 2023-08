Terungkap Rita Ora yang Melamar Taika Waititi Beberapa Minggu sebelum Menikah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perjalanan cinta antara penyanyi, Rita Ora dengan sutradara film, Taika Waititi akhirnya terbongkar tepat pada peringatan satu tahun pernikahan keduanya. Cerita membahagiakan ini dibagikan oleh Majalah Vogue di Instagram, Sabtu, 5 Agustus 2023.

Majalah Vogue awalnya membagikan kalau ada kabar simpang siur terkait kisah cinta Rita Ora dengan Taika Waititi. Menanggapi hal itu, penyanyi lagu I Will Never Let You Down tersebut menyampaikan bahwa membaca cerita buatan netizen cukup menghibur mereka. "Sebetulnya lumayan menghibur untuk kami melihat beragam cerita yang dibuat oleh orang-orang dan padahal kami menyimpan semuanya dalam diri kami," ujarnya.

Taika Waititi Ungkap Rita Ora Duluan yang Mengajak Menikah

Rita Ora juga menyampaikan perasaan senangnya karena membagikan kisah cinta mereka tepat pada ulang tahun pernikahan. "Lalu, saya juga cinta bahwa kami akan membagikan apa yang benar-benar terjadi dan kami melakukannya pada satu tahun peringatan tidak kurang," lanjutnya yang tertulis pada keterangan unggahan @vogueweddings.

Rita Ora dan Taika Waititi. (Instagram/@taikawaititi)

Berdasarkan unggahan itu, Taika Waititi mengungkap kalau sang istri yang melamarnya. "Rita (Ora) melamar saya dan saya mengatakan 'Iya' dengan cepat," tutur sutradara Thor: Love and Thunder itu yang membagikan kisah awal pertunangan mereka.

Penyanyi kelahiran 1990 itu dikabarkan melamar sang suami di Palm Springs pada musim panas 2022. Keduanya juga dengan singkat merencanakan pernikahan mereka yang akhirnya digelar di Los Angeles, beberapa minggu usai pertunangan, tepatnya pada 4 Agustus 2022. "Itu bukan di London atau di Perancis seperti yang semua orang laporkan," ujar Taika. "Itu di L.A. dengan sekelompok kecil teman-teman."

Rita Ora dengan Taika Waititi Bertemu Pertama Kali pada 2018 dan Berpacaran 3 Tahun Setelahnya

Rita Ora dan Taika Waititi pertama kali bertemu pada acara barbeque yang diadakan oleh sang sutradara di rumahnya yang berlokasi di Los Angeles pada 2021. Keduanya hanya berteman dan bergabung dalam satu projek film di Australia pada 2021. Menurut keduanya, mereka mengalami cinta lokasi dan mulai berpacaran pada 2021.

GABRIELLA AMANDA | VOGUE WEDDINGS

