Serba-serbi Film Meg 2: The Trench

TEMPO.CO, Jakarta - Film Meg 2: The Trench sekuel dari film The Meg tahun 2018. Film ini kembali memunculkan monster laut purba, Megalodon. Di bioskop Indonesia, film Meg 2 telah tayang pada Rabu, 2 Agustus 2023.

Tentang Film Meg 2

1. Pergantian sutradara

Jika sebelumnya Jon Turteltaub menyutradarai film The Meg, tapi dalam sekuel Meg 2 sutradaranya Ben Wheatley, dikutip dari Movie Web. Ben Wheatley sutradara yang dikenal dengan pendekatan komedi gelapnya dalam genre aksi dan horor.

Perombakan kreatif dianggap perlu untuk menjaga agar nuansa The Meg tetap segar. Pergantian sutradara berarti ada perubahan gaya film. Dalam film Meg 2, sutradara membuat penonton melampaui kedalaman lautan dan merasakan ketegangan dari megalodon raksasa. Skenario dalam film kedua ini ditulis Jon Hoeber dan Erich Hoeber.

2. Novel

Mengutip Live Science, sama seperti film sebelumnya, Meg 2: The Trench secara lepas dibuat berdasarkan novel Meg karya Steven Alte yang pertama dengan judul Meg: A Novel of Deep Terror dirilis pada 1997.

Film baru ini meminjam subjudul dari The Trench: Meg 2 (1999), namun beberapa bagian dari buku tersebut telah digunakan di seri pertama. Alur ini untuk melihat berapa banyak bagian dari novel kedua yang masih dipertahankan dalam film.

3. Megalodon

Megalodon hewan yang hidup 3,6 juta tahun silam, beberapa ahli menyatakan spesies ini memiliki usia yang singkat. Rentang waktunya dimulai dari zaman Miosen Awal hingga Pliosen. Awalnya, hiu ini dianggap sebagai anggota keluarga Lamnidae kerabat dekat hiu putih besar. Sekarang, hiu ini diklasifikasikan dalam keluarga Otodontidae yang telah punah, berbeda dari nenek moyang hiu putih besar selama zaman Kapur Awal.

Para ilmuwan berbeda pendapat tentang bentuk dan ukuran maksimumnya. Perkiraan berada di kisaran panjang maksimum 20 meter dengan bobot 53 ton. Namun, semua perkiraan ini masih bisa diperdebatkan para ilmuwan. Karakter makhluk purba ini yang menjadi denyut cerita dalam film Meg 2: The Trench.

