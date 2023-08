Hamil 16 Minggu, Valencia Tanoesoedibjo Beri Reaksi Begini saat Disinggung Jenis Kelamin Bayinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istri pebulu tangkis Kevin Sanjaya Sukamuljo, Valencia Tanoesoedibjo akhirnya membenarkan kalau dirinya tengah hamil anak pertama. Sesuai dugaan netizen, salah satu anak konglomerat Indonesia ini sudah memasuki usia kandungan 16 minggu atau 4 bulan.

Hal itu terungkap ketika Valencia menjawab pertanyaan netizen di Threads dua hari lalu. "Ci Valen apa benar sudah 16w (16 minggu)? Benar atau ngga semoga sehat selalu ya ci," tulis @aetsm***. Dengan singkat Valencia membalas, "Yes, thank you (Iya, terima kasih)."

Pasangan pengantin baru yang menikah di Paris, Prancis, pada Kamis, 23 Maret 2023 lalu ini memang belum secara resmi mengumumkan kehamilan buah hati pertama mereka kepada publik. Namun beberapa jam lalu, tepat di hari ulang tahun Kevin Sanjaya, Valencia semakin mempertegas akan ada anggota keluarga baru di tengah-tengah mereka.

"2023 adalah tahun terakhir kami menjadi keluarga dengan dua orang. Mari memulai babak baru kita yang menarik ini bersama-sama sebagai sebuah tim," tulis Valencia di Instagram pada Rabu, 2 Agustus 2023.



Gaya Valencia Tanoesoedibjo Ketika Disinggung Jenis Jelamin Bayinya

Setelah pengakuan Valencia itu, banyak netizen yang ikut menebak jenis kelamin bayi yang ada dalam kandungannya. Sepertinya itu cukup menggangu dan membuat Valencia yang biasa tidak terlalu aktif membalas komentar netizen, kini bereaksi.

Saat beberapa netizen menyebut bayi dalam kandungannya adalah Kevin Junior alias laki-laki, Valencia langsung menanggapi. "Emang udah pasti Kevin Junior? Kan 50:50," tulis Valencia di Threads. "Boleh netral ya, supaya menghormati sama kedua orang tua, terima kasih."

Kunjungan Valencia Tanoesoedibjo ke Paris dilakukan menyesuaikan jadwal Kevin Sanjaya seusai mengikuti French Open 2022. Instagram/Valenciatanoe

Menurut anak dari salah satu anak dari pengusaha media, Hary Tanoesoedibjo itu, kesehatan bayi dalam kandungannya adalah yang sangat penting, bukan jenis kelamin. Ia tidak terlalu memperdulikan apakah nanti anak pertamanya laki-laki atau perempuan. "Yang penting sehat, apa aja ok kok," tulisnya.

Netizen lain kembali mengingat ucapan Valencia dulu yang ingin memiliki anak pertama laki-laki. Kembali menanggapi, Valencia mengaku mengalami perubahan setelah hamil khususnya dalam segi pola pikir yang semakin bijaksana. "Ya kan dulu sebelum hamil, coba deh hamil anak pertama baru berasa pengennya yang penting semua baik," tulis Valencia.



Sifat Keibuaan Valencia Tanoesoedibjo Semakin Tampak

Valencia sering kali membagikan potret beragam menu makanannya di rumah. Sebagai ibu rumah tangga baru, perempuan 30 tahun ini menyadari bahwa dia menjadi lebih sensitif dan sifat keibuannya mulai muncul. "Baru sadar jadi lebih sayang makanan habis nikah. Kalo ada bahan apa atau makanan dikirimin orang sayang aja gitu kalau enggak disediakan di meja atau jadi bekal. Dulu boro-boro, mana peduli," tulisnya.

Curhatan Valencia ini mendapat beragam reaksi lucu dari netizen. "Jiwa emak-emak udah on the way. Nanti kalau sudah punya anak, makanan anak enggak habis, auto mommy yang caplok. Nikmati prosesnya dan tetap semangat ya.. sehat-sehat untuk kalian berdua," tulis @y.rosi***. "Jiwa mamak-mamak ya ci? Apalagi kalau makanannya ludes pada makan senang gitu ya rasanya?" tulis @naninu***.

Valencia dan Kevin rupanya sangat menyukai makanan Indonesia. Meski jarak memasak karena sibuk bekerja, Valencia sebagai istrilah yang mengatur asisten rumah tangganya untuk menyiapkan menu makanan setiap hari di rumah. "Aku yang ngatur pembantu setiap minggu menunya apa. Karena aku juga kerja, jadi kalau sendiri masaknya cuman kadang doang," tulis Valencia.

