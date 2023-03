Sebelum Mencium Valencia Tanoesoedibjo, Kevin Sanjaya Dapat Pertanyaan Ini dari Pastor

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo sudah resmi menikahi kekasihnya, Valencia Tanoesoedibjo di Paris, Kamis, 23 Maret 2023. Pernikahan di kota paling romantis di dunia itu dihadiri keluarga dan sahabat yang sengaja terbang jauh demi melihat peristiwa paling penting bagi Kevin dan Valencia.

"Lihat baik-baik, ini Valencia yang kamu cintai apa bukan," kata pastor ketika Kevin membuka kerudung Valencia untuk diciumnya. "Pelan-pelan dilihat, betul?" tanya pastor. Kevin menganggukkan kepalanya. "Cantiknya luar biasa. Kevin, you may kiss the bride," kata pastor menyuruh Kevin.

Keduanya berciuman mesra diiringi tepukan tangan dari keluarga dan sahabat. "Kayaknya fotografer belum siap, perlu diulang," goda pastornya menggoda pasangan pengantin baru itu.

Kevin Sanjaya Menikah, Hari Patah Hati Badminton Lovers

Pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo menjadi momen paling ditunggu pecinta bulu tangkis Indonesia. Para penggemarnya bahkan menyebut hari ini menjadi hari patah hati bagi badminton lovers, yang mengidolakan Kevin, mantan pemain ganda putra nomor satu dunia. Celotehan pecinta bulu tangkis riuh di Twitter menanti para tamu membuat siaran langsung di Instagram mereka.

Angela Tanoesoedibjo bersama suami dan anak-anaknya mengapit pengantin baru, Kevin Sanjaya - Valencia Tanoesoedibjo. Foto: IG Angela Tanoesoedibjo.

Vidi Aldiano, sahabat dekat Kevin yang datang bersama istrinya, Sheila Dara memang tidak menggelar siaran langsung untuk memanjakan para pecinta bulu tangkis. Tapi dia merekam potongan prosesi pernikahan itu. "It's official! Mr & Mrs. Sukamuljo!" tulis Duta Persahabatan itu pada keterangan video yang diunggah di Instagram Storynya itu. Vidi mendapatkan gelar Duta Persahabatan lantaran mudah akrab dengan siapa saja, bahkan selebritas yang tidak terjangkau lantaran terlalu jauh.

Adapun Fajar Alfian, pemain ganda putra nomor satu dunia itu hanya mengunggah foto saat Kevin dan Valencia berciuman pertama sebagai pasangan suami istri. "#KevinValenInLove @kevin_sanjaya @valenciatanoe," tulis Fajar. Fajar bersama pasangannya di ganda putra, Muhammad Rian Ardianto menjadi best man dalam pernikahan itu. Mereka juga mewakili kontingen Indonesia untuk menyaksikan pernikahan pemain berjuluk Si Tangan Petir ini.

Kakak Valencia, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengunggah fotonya bersama suami dan dua anaknya mengapit Kevin dan adiknya. Foto ini kemungkinan diambil setelah Kevin dan Valencia sah menyandang status sebagai suami istri.

12 jam sebelum pernikahan, Liliana Tanoesoedibjo, mertua Kevin menggunggah pesta yang digelar pasangan pengantin itu bersama keluarga besar. Terlihat kebahagiaan pasangan calon pengantin makan di restoran di Paris. Hary Tanoesoedibjo, ayah Valencia, tak ragu merangkul calon menantunya. Wajah bos MNC Group itu terlihat amat bahagia akan menyerahkan putrinya di tangan orang yang tepat. "Satu malam sebelum hari besar," tulis Liliana pada unggahan di video reels, pagi tadi.

