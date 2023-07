Menjadi Milyader Wanita, Berikut Perjalanan Bisnis dan Fakta Menarik Kim Kardashian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kimberly Noel Kardashian atau Kim Kardashian kerap lalu lalang di televisi, media massa, hingga media sosial. Namanya tak hanya mashyur sebagai bintang reality show TV yang terkenal, tetapi juga pengusaha wanita yang sukses.

Perjalanan karir Kim Kardashian berawal pada tahun 90-an. Saat itu ia bekerja stylister untuk teman masa kecilnya, Paris Hilton. Pada tahun 2006, Kim menjadi cameo pada serial animasi berjudul The Simple Life, yang turut dibintangi Hilton dan Nicole Richie. Melalui peran itu lah, akhirnya Kim mengakui bahwa Hilton benar-benar memberinya karir.

Pada tahun berikutnya, Kim memulai serial reality show yang menampilkan kehidupan bersama saudara, ibu, dan ayah tirinya berjudul Keeping Up With The Kardashian’s. Melalui serial realitas ini, keluarga Kardashian’s menjadi pusat perhatian, bahkan hingga satu dekade setelahnya. Setelah serial realitas bersama keluarganya telah lepas landas, Kim juga menjajal akting. Ia menjadi cameo di How I Met Your Mother, 90210, CSI: New York, 2 Broke Girls, dan film Hollywood Disaster Movie. Ia beradu peran bersama Carmen Electra.

Selain itu, Kim mulai mengambil bagian dalam Dancing With The Stars pada tahun 2008. Meskipun pada awalnya Kim mengaku tak pandai menari, namun ia menjadi kontestan dalam Dancing With The Stars versi Amerika Serikat dari Strictly Come Dancing. Ia muncul dalam acara itu tiga tahun kemudian. Menariknya pada tahun itu, Kim berhasil menempati posisi kedua dalam kontes itu.

Setelah berkecimpung dalam dunia seni peran dan menari, Kim menjajal peluang baru dalam bidang musik. Pada tahun 2011, Kim merilis single pertamanya berjudul Jam (Turn It Up). Liriknya seperti ‘Rose up in the air’ dan ‘Pick up any body that I want’. Dalam video klip lagu tersebut, calon suami Kim bernama Kanye West juga turut tampil. Uniknya lagu tersebut menduduki peringkat ke 17 di tanggal lagu Billboard. Dilansir dari Elle.com, saat tampil di Watch What Happens Live pada tahun 2014, Kim sempat tak percaya ia berhasil melakukannya.

Kim Kardashian dan bisnisnya

Pada awal karir aktingnya pada 2006, Kim bersama kedua saudaranya membuka toko butik di Calabasas bernama Dash yang terinspirasi dari nama belakang mereka. Saat berbicara dengan Wealthsimple pada tahun 2018 lalu, Kim berbicara tentang pekerjaan pertamanya.

“Saya mendapat pekerjaan ketika saya berusia 16 tahun, di toko pakaian. Saya telah menabrakkan mobil saya dan sebelum saya mendapatkan mobil lain, ayah saya membuat saya menandatangani kontrak bahwa jika saya menabrak mobil, saya bertanggung jawab untuk merawatnya. Saya tidak punya uang, jadi saya harus mencari pekerjaan untuk membayarnya,” ujar Kim.

Kim bekerja di sebuah toko bernama Body, yang berada di California. Kim juga mengatakan toko itu sangat mirip dengan Dash. Namun, sejak tahun 2018, semua toko Dash telah tutup. Setelah itu, karir Kim terus meningkat dan ia mulai mengembangkan bisnis lainya.

Pada 2020, Kim menjual 20 persen dari KKW Beauty, perusahaan kosmetik dan wewangiannya untuk memperdagangkan Coty secara publik seharga USD 200 juta. Kemudian ia menutup KKW Beautynya pada tahun selanjutnya dan meluncurkan SKKN by Kim, koleksi perawatan kulit kelas atas pada Juni 2022.

Perjalanan bisnis Kim tak lepas dari keputusan strategis, pengembangan merk inovatif, dan konsistensi. Salah satu faktor kunci dari kesuksesannya dalam berbisnis adalah pemahamannya tentang kekuatan merek pribadinya, Kim, yang secara cerdas ia manfaatkan. Selain itu, Kim juga mampu beradaptasi dengan tren pasar.

Namun dibalik kisah suksesnya yang luar biasa, wanita kelahiran California ini ternyata memiliki beberapa fakta menarik, lho! Berikut 5 fakta menarik dari Kim Kardashian.

Bekerja dengan advokasi reformasi penjara dan grasi

Kim telah mengadvokasi keringanan hukuman Chris Young dan Alice Marie Johnson, yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pelanggaran narkoba, sebagai pemimpin jaringan kokain besar di Tennessee yang diberikan oleh Presiden Donald Trump pada Juni 2018. Melalui pekerjaan ini, Kim berperan penting untuk meyakinkan Presiden Trump untuk mendukung Undang-Undang Langkah Pertama, yang memberlakukan reformasi besar dalam sistem penjara Amerika Serikat bersama dengan Van Jones dan Jared Kushner. Dalam kesempatan itu, Van Jones menyatakan bahwa jika Kim tidak hadir, tindakan tersebut tidak akan disahkan, karena tidak mendapat dukungan dari presiden.

Memiliki Perhiasan Elizabeth Taylor

Dilansir dari discoverwalks.com, Kim menggambarkan dirinya sendiri sebagai “Elizabeth Taylor nerd,” mengingat bobot karat dari tiga cicin berlian Taylor yang paling terkenal. Sebagai orang terakhir yang mewawancarai aktris tersebut sebelum ia meninggal pada tahun 2011, Kim membayar USD 64.900 untuk tiga gelang giok Taylor di pelelangan Christie pada tahun yang sama.

“Jika Anda memiliki sepotong batu giok, energi masuk ke dalamnya dan Anda menyerapnya,” jelas Kim kepada Forbes saat itu.

“Jadi Elizabeth hadir dalam karya itu,” lanjutnya.

Kim Kardashian telah menikah tiga kali

Kim telah menikah sebanyak 3 kali, dimana pernikahan yang paling singkat adalah saat dia menikah bersama Kris Humphries yang hanya bertahan sekitar 72 jam. Kemudian dia kembali menikah dengan Kanye West dan menjadi pernikahan paling terkenal diantara 2 pernikahannya yang lain. Namun, saat berusia 19 tahun, Kim ternyata juga pernah menikah dengan Damon Thomas dan bercerai 3 tahun kemudian akibat kekerasan emosional dan fisik yang diterimanya.

Memiliki Game Mobil

Dilansir dari Reeditionmagazine, pada tahun 2014, Kim merilis game seluler bernama “Kim Kardashian: Hollywood” . Game ini memungkinkan pemain untuk membuat selebritas mereka sendiri dan me-navigasi jalan mereka melalui industri hiburan, dengan Kim Kardashian sebagai mentor mereka. Game ini sukses besar dan menghasilkan pendapatan lebih dari USD 200 juta di tahun pertamanya saja.

Pilihan Editor: Kim Kardashian Ungkap Alasan Utama Mendirikan SKIMS