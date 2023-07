Cerita Prilly Latuconsina hingga Refal Hady Hadapi Rasa Sedih Kehilangan Orang Tercinta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain film Ketika Berhenti di Sini membagikan kisah sedih atau kehilangan yang pernah mereka rasakan selama hidup. Ada pun cerita ini dibagikan oleh Prilly Latuconsina, Refal Hady, dan Bryan Domani di acara konferensi pers sekaligus premiere Ketika Berhenti di Sini, Senin, 24 Juli 2023 di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Prilly Latuconsina Kehilangan Sosok Kakek Penyayang

Aktris, Prilly Latuconsina membagikan cerita kehilangan yang begitu berarti baginya. Gadis kelahiran 1996 itu menyebut kalau kakeknya merupakan sosok yang sangat manis, dan memiliki relasi yang sangat dekat dengannya.

"Kebetulan pas lagi proses syuting aku kehilangan opa aku. Opa aku itu sosok yang sangat berpengaruh di hidup aku gitu, bahkan dia yang selalu bantu aku untuk kerjain PR," tuturnya. "(Kakek itu) selalu bilang kalau dia bangga banget sama aku, karena mama papa aku itu komunikasinya enggak terlalu kelihatan kalau bangga sama anak gitu. Biasa saja kelihatannya, tapi opa aku yang selalu menjabarkan betapa bangganya dia sama aku."

Prilly pun menyampaikan pribadinya saat ini merupakan sosok yang diidamkan sang kakek sejak lama. Ia pun kadang masih bersedih karena tidak mampu menunjukkannya kepada sang kakek. "Sebelnya adalah pas dia sudah enggak ada, aku menjadi orang yang dia sangat inginkan. Kita kan orang Maluku ya, dekat sama laut. Dulu aku takut laut gitu, pas dia sudah enggak ada aku main ke laut mulu. Jadi kemarin aku pas mancing, itu aku sendirian kayak, 'ih pasti opa aku bangga banget aku mancing ikan' karena akhirnya cucunya tuh bisa ngelihatin kalau dia suka sama laut," ujarnya.

Prilly Latuconsina menunjukkan ikan hasil tangkapan memancingnya di laut. Foto: Instagram/@prillylatuconsina96

Bukan hanya itu, Prilly juga mengutarakan kalau kini dirinya tidak bisa menunjukkan kepada kakeknya bahwa ia sudah menjadi produser dari sebuah film seperti yang diimpikan. "Ini filmnya buat dia, tapi dianya sudah enggak bisa lihat," katanya sambil menangis.

Refal Hady Kehilangan Kedua Orang Tua di Usia Muda

Aktor, Refal Hady mengungkapkan cerita kehilangan kedua orang tua yang dilewatinya di usia muda. Ia menyebutkan kalau sebagai anak terakhir, ia tidak memiliki banyak waktu dengan orang tua. "Enggak lama, di umur 19 tahun (atau) 20 (tahun) bokap sudah sakit-sakitan terus bokap sudah pergi. Ya, habis itu gue bisa move on, gue berusaha untuk bahagiain nyokap, terus diambil juga. Ya kehilangan kayaknya masih gue proses sampai sekarang, karena enggak semua orang tahu cara ngadepinnya gimana. Gue pun ada fase di mana enggak kenal diri gue sendiri gitu," katanya.

(Kiri ke kanan) Bryan Domani, Umay Shahab, Handayani (Executive Producer), Prilly Latuconsina, Lutesha Sadhewa, Refal Hady di acara konferensi pers Ketika Berhenti di Sini, pada Senin, 24 Juli 2023, Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. (TEMPO/Gabriella Amanda)

Satu-satunya penyesalan yang dirasakannya adalah waktu yang sangat singkat untuk bersama dengan orang tua yang digambarkannya sebagai 'tempat aman'. Refal kemudian mengatakan kalau hidup harus tetap berlanjut dan berusaha menerima semuanya. "Mungkin sekarang yang gue bisa lakukan adalah melakukan yang terbaik supaya mereka bisa bangga di sana," katanya.

Bryan Domani Diberi Kesempatan Kedua, Ingin Luangkan Waktu Lebih Bagi Keluarga

Aktor, Bryan Domani menyampaikan kisah ajaib yang dialami oleh keluarganya. Ia menyebut bahwa sang ayah mendapatkan kesempatan kedua setelah selamat dari penyakit yang tidak disebutkan secara spesifik. "Aku hampir kehilangan ayah aku, yang tiba-tiba sakit, yang kata dokter kalau telat sehari sudah bisa meninggal. Tapi aku saat itu kesal sama diri sendiri karena tahunya itu pas dia sudah sembuh. Pas dia di rumah sakit aku terlalu fokus dengan pekerjaan aku sendiri dan papaku enggak mau ngerepotin aku," ujarnya yang dipenuhi rasa syukur dan penyesalan.

Aktor kelahiran 2000 itu menyampaikan bahwa momen tersebut menjadi pembelajaran berharga baginya untuk meluangkan waktu lebih dengan keluarga. "Karena film ini aku jadi belajar kayak, spend more time with your family," katanya.

Sementara itu, Ketika Berhenti di Sini merupakan film terbaru hasil produksi Umay Shahab yang menceritakan tentang kepergian dan mengikhlaskan. Film ini akan tayang di bioskop Indonesia pada Kamis, 27 Juli 2023. Film ini dibintangi oleh Prilly Latuconsina, Refal Hady, dan Bryan Domani.

GABRIELLA AMANDA

