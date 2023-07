76 Tahun Brian May, Pemetik Gitar Queen yang Aktivis Lingkungan dan Hak Hewan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 19 Juli 1947, dunia musik rock dikaruniai seorang legenda. Brian May, gitaris berbakat dari band Queen, lahir di kota Hampton, Middlesex, Inggris.

Sejak kecil, Brian telah menunjukkan minat yang besar dalam musik, dan perjalanan hidupnya kemudian membawa pengaruh yang luar biasa terhadap dunia musik rock.

Brian Harold May lahir dalam keluarga yang mencintai musik. Ia tumbuh dengan pengaruh musik klasik dan juga mendengarkan berbagai genre musik lainnya.

Ketertarikannya pada gitar dimulai pada usia remaja, dan ia membuat gitar pertamanya sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Keunikan gitar buatannya ini kemudian menjadi ciri khasnya dalam bermusik.

Awal karier

Baca Juga: Greta Thunberg Sebut Prancis Represi Aktivis Lingkungan Secara Sistematis

Karier musik Brian May dimulai saat ia bertemu dengan Freddie Mercury dan Roger Taylor di kampus Universitas Imperial College London. Bersama dengan John Deacon, mereka membentuk band legendaris Queen pada 1970.

Brian menjadi gitaris utama dalam band ini dan juga berkontribusi sebagai penulis lagu yang berbakat.

Dari situs resmi Brian May, brianmay.com, terdapat kutipan langsung dari gitaris tersebut. "Saya senang bisa menjadi bagian dari Queen, sebuah band yang tidak hanya memainkan musik rock, tetapi juga menciptakan karya seni."

May adalah penggubah lagu yang brilian, dan beberapa lagu klasik Queen yang ikonik adalah hasil karyanya. Diantaranya adalah "We Will Rock You," "Bohemian Rhapsody," "Killer Queen," "Don't Stop Me Now," dan masih banyak lagi. Melalui liriknya yang kuat dan melodi yang berkesan, May telah mengukir keberadaan Queen di dunia musik.

Gaya bermain gitar dan karier solo

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menjadi gitaris dan penulis lagu, Brian May juga dikenal dengan gaya bermain gitarnya yang unik. Ia menggunakan gitar buatan sendiri yang disebut "Red Special." Gitar ini memiliki suara khas yang menjadi ciri khas Queen. Brian May memadukan teknik fingerpicking dengan penggunaan gitar dengan enam senar dan menggunakan efek suara untuk menciptakan suara yang mengagumkan.

Selain berkarier dengan Queen, Brian May juga memiliki perjalanan solo yang sukses. Ia merilis album solo pertamanya, "Back to the Light," pada tahun 1992.

Album tersebut mendapatkan sambutan positif dan menghasilkan hits seperti "Too Much Love Will Kill You" dan "Driven by You." Ia terus merilis album solo dan berkolaborasi dengan berbagai artis terkenal, membuktikan keberanian dan kreativitasnya dalam bermusik.

Pendidikan Brian May

Prestasi Brian May tidak terbatas pada dunia musik saja. Ia juga telah memperoleh gelar Ph.D. dalam Astrofisika dari Imperial College London pada tahun 2007. Ia bahkan aktif dalam penelitian dan promosi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang astronomi.

Dalam kutipan dari situs resminya, May mengatakan, "Saya percaya bahwa musik dan sains memiliki banyak persamaan dan saling melengkapi. Keduanya adalah cara untuk menjelajahi dan mengungkap keindahan dunia ini."

Brian May memiliki semangat yang besar dalam mengadvokasi hak-hak hewan dan lingkungan. Ia adalah seorang vegetarian yang vokal dan telah terlibat dalam berbagai kampanye untuk kesejahteraan hewan.

Melalui musik dan pengaruhnya sebagai seorang publik figur, May berupaya untuk menginspirasi orang lain untuk bertindak dalam menjaga planet ini. Brian May merupakan seorang ikon musik yang akan dikenang oleh generasi-generasi mendatang.

Pilihan Editor: Brian May Ungkap Dirinya Hampir Mati Akibat Serangan Jantung