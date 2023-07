10 Anime Movie Terbaik yang Wajib Masuk Daftar Ditonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film animasi memang sangat menakjubkan dan selalu memiliki beragam pilihan yang dapat ditonton bersama keluarga, saat libur panjang sekolah telah tiba. Anime Jepang umumnya menghadirkan kisah yang inspiratif, visual memanjakan mata, dan dijamin tidak akan pernah bosan untuk ditonton berkali-kali.

Anime atau animasi merupakan sebuah kartun yang digambar secara khas dengan bentuk yang menarik. Penampilan karakter anime selalu terlihat nyata dan hidup. Hingga berhasil membuat penonton menjadi tertarik untuk menontonnya. Berikut 10 anime movie terbaik yang wajib masuk daftar watchlist:

1. Suzume no Tojimari (2022)

Rekomendasi anime movie tahun 2022 yang wajib masuk watchlist ada Suzume no Tojjimari. Mengisahkan seorang siswi SMA berusia 17 tahun bernama Suzume yang dipertemukan dengan seorang pria berprofesi sebagai mahasiswa sekaligus juru kunci misterius, untuk menutup seluruh pintu yang menimbulkan bencana alam di Jepang.

Suzume yang jatuh hati pada pandangan pertama, berusaha membantu seorang pria tersebut hingga membuatnya terjebak dan tertarik masuk ke dalam pintu. Kemudian, satu persatu pintu terbuka dan Suzume harus segera menutupnya kembali untuk mencegah terjadinya bencana alam di seluruh penjuru Jepang.

2. Mirai no Mirai (2018)

Mirai no Mirai mengisahkan Kun Oota yakni anak berusia 4 tahun yang disayangi keluarganya, namun kehidupan Kun Oota berubah setelah dirinya memiliki seorang adik perempuan bernama Mirai.

Keluarga yang terlihat lebih menyayangi Mirai, membuat Kun Oota sedih dan memutuskan untuk pergi ke taman. Hingga kemudian, sebuah peristiwa ajaib terjadi dan petualangan Kun Oota dimulai dengan bertemu dengan seseorang dari masa lalu dan masa depan di kehidupannya.

Mirai no Mirai. Foto: MyAnimeList.

3. Kimi No Na Wa (2016)

Kimi No Na Wa mengisahkan seorang siswa SMA di Tokyo bernama Taki Tachibana dan seorang siswi SMA di Desa Itomori bernama Mitsuha Miyamizu. Awalnya berjalan dengan normal, hingga tanpa sengaja keduanya bertukar tubuh dan sering mengalami mimpi aneh.

Hingga kemudian keduanya saling mengabari kegiatan masing-masing, sambil berusaha mengembalikan tubuh. Sampai suatu ketika, Taki bermimpi bahwa Desa Itomori dilanda bencana dan Taki berpetualang serta berusaha keras untuk menyelamatkan Mitsuha.

4. The Wind Rises (2013)

The Wind Rises mengisahkan seorang anak bernama Jirou yang bermimpi menciptakan pesawat terbang. Walaupun sering diremehkan, Jirou terus berusaha dengan gigih dan melakukan berbagai cara dengan segala pertentangan dan masalah kehidupan. Hingga akhirnya, Jirou berhasil mewujudkan mimpinya dan dapat menerbangkan pesawat terbang.

Anime movie ini tidak hanya menceritakan kisah perjuangan Jirou dalam mengejar mimpi tetapi juga kisah cintanya. Kisah asmaranya dengan wanita yang ditemuinya di sebuah penginapan pun tidak bisa dilewatkan begitu saja.

5. Silent Voice (2016)

Silent Voice mengisahkan sosok tuna rungu yang kerap kali mendapatkan perundungan saat di bangku Sekolah Dasar bernama Shouko Nishimiya. Pelaku perundungan tersebut bernama Shouya Ishida, hingga membuat korban memutuskan untuk pindah sekolah. Kemudian, saat memasuki SMA, Shouko dipertemukan kembali dengan Shouya.

6. I Want to Eat Your Pancreas (2014)

I Want to Eat Your Pancreas menceritakan Haruki yang tidak sengaja menemukan dna membaca sebuah buku harian milik teman sekolahnya yang bernama Sakura. Lewat buku harian tersebut, Haruki baru mengetahui bahwa Sakura mengidap kanker pankreas stadium akhir. Sejak saat itu, Haruki berjanji untuk bisa menemani hari-hari Sakura hingga di akhir hayatnya.

7. Spirited Away (2001)

Film garapan studio Ghibli ini disebut-sebut sebagai anime movie terbaik sepanjang masa. Spirited Away mengisahkan Chihiro Ogino dan orangtuanya yang sedang berlibur, namun ditengah perjalanan mereka masuk ke dalam kampung sepi dan mendatangi sebuah warung makan.

Warung makan misterius tersebut menghadirkan beragam hidangan lezat, hingga membuat orang tua Chihiro makan banyak dan berubah menjadi babi. Sejak itulah, Chihiro berusaha keras untuk mengembalikan orangtuanya dan berpetualang memasuki dunia roh sendirian.

8. Perfect Blue (1997)

Perfect Blue mengisahkan Mima yang memutuskan untuk keluar dari grup idola bernama CHAM untuk mengejar mimpinya dan debut sebagai seorang aktris populer. Perjalanan Mima yang tidak mudah, membuatnya harus berusaha keras melewati berbagai pelecehan, tindakan kekerasan, dan dikuntit oleh penggemar yang terobsesi pada dirinya.

9. Grave of the Fireflies (1988)

Poster film Grave of the Fireflies. Foto: Wikipedia.

Salah satu anime sedih yang menguras air mata garapan studio Ghibli wajib Anda tonton. Grave of The Fireflies mengisahkan kakak beradik yang menjadi korban perang di Negara Jepang setelah terjadinya Perang Dunia II. Kedua orangtua Seita dan Setsuko meninggal dunia karena perang dan membuat keduanya terpaksa tinggal dengan bibinya yang kejam. Sebab itulah, Seita dan Setsuko memutuskan kabur dan membuatnya hidup terlantar. Hingga akhirnya kisah kakak beradik itu harus berakhir penuh kesedihan.

10. My Neighbor Totoro (1988)

Studio Ghibli lagi-lagi mencetak film anime jepang terbaik yaitu, My Neighbor Totoro. Mengisahkan Tatsuo Kusakabe yang pindah ke desa, agar anak-anaknya yang bernama Satsuki dan Mei, dapat dengan mudah mengunjungi sang ibu yang sedang di rawat di rumah sakit. Hingga kemudian Mei menemukan kelinci menggemaskan bernama Totoro. Sejak saat itu, kehidupan Mei dan Satsuki dipenuhi hal-hal magis yang super menyenangkan.

