Film Oppenheimer, Apakah akan Tayang di Jepang?

TEMPO.CO, Jakarta - Film Oppenheimer tentang perjalanan hidup dan konflik moral Julius Robert Oppenheimer menghadapi dampak penemuannya yang mengubah sejarah dunia, dikutip dari IMDb.

Oppenheimer tokoh kontroversial dan kompleks. Ia ilmuwan dengan konflik batin dan dilema etika dalam pengembangan bom atom atau senjata pemusnah massal tersebut. Di Indonesia, film ini akan rilis pada 19 Juli 2023.

Belum ada jadwal tayang di Jepang?

Jepang tergolong pasar bioskop yang berpengaruh untuk Hollywood. Biasanya Jepang menjadi negara terakhir yang merilis berbagai film Hollywood, karena upaya pemasaran yang terstruktur.

Mengutip Head Topics, Universal Pictures menjelaskan rencana penayangan Oppenheimer belum final di semua pasar. Distributor Universal belum mengumumkan waktu film itu akan tayang perdana di Jepang.

Problemnya, tema film ini dan kehancuran yang disebabkan oleh bom tersebut di Jepang. Sekitar 200.000 warga Jepang tewas setelah dijatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Tak hanya soal tanggal, belum jelas pula apakah penonton Jepang berminat untuk menonton film dengan topik tersebut.

Deretan film karya Christopher Nolan, termasuk The Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkirk, dan Tenet cenderung mendapat sebagian besar pendapatan dari pasar internasional. Tapi, kemungkinam berbeda untuk film Oppenheimer yang ceritanya kental nuansa Amerika. Film itu diprediksi akan lebih populer di kalangan penonton Amerika daripada luar negeri.

Mengutip Variety, film-film lain yang memiliki latar belakang Perang Dunia II di Pasifik telah ditayangkan di bioskop-bioskop Jepang dengan hasil yang beragam. Sebagai contohnya, film The Wolverine (2013) yang menampilkan adegan pengeboman Nagasaki menghasilkan pendapatan sebesar 7,9 juta dolar Amerika.

Film Letters From Iwo Jima (2006) yang berbahasa Jepang berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 42,9 juta dolar. Angka itu jauh lebih tinggi daripada Flags of Our Fathers yang berlatar belakang sudut pandang Amerika dengan pendapatan 13,1 juta dolar.

Namun, film Oppenheimer memiliki perbedaan karena fokusnya sebagian besar berlatar di laboratorium dan ruang pemerintahan Amerika, bukan medan perang.

Di Jepang penayangan Oppenheimer tergantung distributor film Hollywood terbesar di negara itu, Toho-Towa. Sampai akhir Juni 2023, perusahaan itu belum memutuskan untuk menayangkan film tersebut.

