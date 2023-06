Profil Valencia Tanoesoedibjo, Istri Kevin Sanjaya yang Menggelar Resepsi Pernikahan di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama salah satu anak konglomerat Indonesia, Valencia Tanoesoedibjo, sudah tidak asing lagi di media sosial terutama karena ia adalah salah satu anak dari pengusaha media, Hary Tanoesoedibjo. Valencia cukup diperbincangkan karena menikah dengan pebulutangkis Indonesia, Kevin Sanjaya.

Baru-baru ini, Valencia Tanoesoedibjo kembali menggelar pesta resepsi pernikahannya dengan Kevin Sanjaya di Jakarta. Rangkaian acara pernikahannya dengan Kevin Sanjaya rupanya belum selesai setelah sebelumnya sempat menggelar pemberkatan pernikahan di Prancis dan pengesahan pernikahan di Park Hyatt, Jakarta. Bahkan, acara resepsi pernikahan ini dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, mulai dari Jumat, 23 Juni 2023 hingga Sabtu 24 Juni 2023.

Lantas, siapa sebenarnya istri dari kevin Sanjaya tersebut? Berikut rangkuman informasi selengkapnya mengenai profil Valencia Tanoesoedibjo

Profil Singkat Valencia Tanoesoedibjo

Valencia Tanoesoedibjo adalah seorang pengusaha yang lahir pada 13 Januari 1993 di Jakarta. Perempuan yang memiliki nama lengkap Valencia Herliani Tanoesoedibjo ini merupakan anak kedua dari lima bersaudara pasangan konglomerat Tanah Air, Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo. Adapun Hary Tanoesoedibjo merupakan pemilik perusahaan media, MNC group, serta pendiri dan ketua umum dari Partai Perindo.

Kehidupan dan Karir Valencia Tanoesoedibjo

Valencia Tanoesoedibjo adalah lulusan dari University of Sydney pada 2012 dengan gelar Bachelor of Arts. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya di beberapa universitas ternama di dunia. Di antaranya adalah University of Technology Sidney pada 2013-2014 dan Harvard Business School Online pada 2020. Selain itu, dia juga merupakan alumni dari Columbia Business School dengan jurusan Business Administration and Management pada 2021-2023.

Mengikuti jejak sang ayah, Valencia juga merupakan seorang pengusaha yang memiliki berbagai cabang bisnis yang tersebar di Indonesia. Perempuan keturunan Tionghoa Indonesia ini menjabat sebagai direktur MNC Studios International sejak 8 Mei 2018. Dia juga pernah menjadi Direktur Pelaksana di salah satu stasiun televisi swasta milik sang ayah, GTV. Dia pun pernah menjabat sebagai Director of Digital Business PT MNC TBK dan Deputy CEO MNC Ecommerce.

Selain berkecimpung di bisnis industri media, Valencia juga mengelola beberapa usaha di bidang lain, mulai dari bisnis perhiasan dengan nama Clemence Ellery Fine Jewelry, Coffee shop Woolloomooloo, restoran Jepang Wasa Bae, hingga brand fashion Legitimate dan Lovo Clothing.

Tak hanya itu, dia juga menjabat sebagai Chief Executive Officer di The F Things dan memiliki produk kecantikan sendiri bernama Soulyu Beauty serta menjadi brand ambassador dari produk tersebut. Di industri perfilman, Valencia pernah menjadi produser FTV berjudul Cinta Datang di Kota Kembang yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta, RCTI.

Perjalanan karir perempuan berusia 30 tahun ini terus berlanjut. Di Pemilihan Umum 2019, Valencia pernah mencoba peruntungannya untuk menjadi calon legislatif dari Partai Perindo. Dia mendaftar di Daerah pemilihan Jawa Tengah IX, yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Sayangnya, saat itu Valencia masih belum bisa mendulang suara untuk menjadi salah satu wakil rakyat.

