Susul Mitzi Abigail ke Australia, Ini Kalimat Lucu Anthony Ginting Saat Melamar Kekasih

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bulu tangkis Indonesia, Anthony Ginting melamar kekasihnya, Mitzi Abigail pada Sabtu, 25 Juni 2023 di Sidney, Australia. Foto-foto lamaran yang dilakukan dengan latar belakang Sidney Opera House saat langit senja di Semenanjung Sidney itu beredar viral di kalangan media sosial para pencinta bulu tangkis dan menjadi pembahasan jenaka. Momen yang seharusnya mengharukan itu menjadi lelucon netizen lantaran kelucuan Anthony Sinisuka Ginting.

Mitzi Abigail yang membocorkan momen lamaran itu. Netizen meminta Mitzi agar menjelaskan bagaimana Anthony Ginting mengutarakan isi hatinya melamar Mitzi yang sudah dipacarinya sembilan tahun itu. Selebgram dan Youtuber itu menggunakan aplikasi tanya jawab di Story Instagramnya pada Ahad, 18 Juni 2023, untuk menjawab rasa penasaran netizen.

Kalimat Kocak Anthony Ginting Saat Melamar Mitzi Abigail

"Ony, ngomongnya gimana, Ci? Penasaran," tanya seorang netizen yang ditampilkan di unggahan foto saat Anthony berdiri berhadapan dengan Mitzi Abigail di atas bebatuan di tepi pantai. "Gak bisa ngomong, pokoknya nge-blank. Cuma bilang, 'Thank you yaa...Mau married nggak?'" tanya Anthony Ginting seperti dituliskan Mitzi.

Meski tidak merasakan lamaran yang romantis, Mitzi mengungkapkan rasa harunya melihat perjuangan tunggal putra peringkat 2 dunia itu. Ia terharu Anthony Ginting menyusulnya berlibur ke Australia di tengah jadwal turnamen yang padat.

"Emang dia mau liburan ke sini cuma karena masih main di Indonesia Open jadi masih belum pasti jadi atau nggak, terus berangkat kapan," tulis Mitzi menjelaskan.

Usai pertandingan final melawan Viktor Axelsen pada Ahad, 18 Juni 2023, Anthony langsung berburu tiket untuk keberangkatan keesokan harinya. Saat itu, Mitzi mengaku sudah mencegah kekasihnya lantaran masih kelelahan usai bertanding dan memintanya menemani ibunya yang sedang sakit. "Ya udah, pokoknya jadi berangkat dan aku jemput," tulis Mitzi.

Proses Lamaran Anthony Ginting Sudah Dirancang Lama

Mereka kemudian pergi ke pantai berlatar belakang Sidney Opera House untuk membuat konten. Mitzi tak mengira, keberangkatan itu sudah dirancang Anthony dengan temannya, yang mengabadikan proses lamaran itu. "Tahunya mereka udah DM dan janjian dari lama gitu terus emang sehari sebelum sempet lihat IG story Rubin di Sydney cuma kirain tuh kaya postingan lama karena dia udah pindah Melbourne," tulis Mitzi. Hingga terjadilah lamaran 'lempeng' kepadanya itu.

Foto saat Anthony berlutut dan memakaikan cincin di jari kekasihnya itu juga diunggah Anthony di halaman Instagramnya kemarin. "She said "YES!"," tulis pria yang kerap dipanggil Onik atau Ginting itu.

Anthony mengungkapkan terima kasihnya kepada Mitzi yang selalu mendukungnya selama 9 tahun berpacaran. "Terima kasih sudah selalu sabar untuk menemabni, menerima, memahami, dan mendukungku. Terima kasih sudah saling mau berproses untuk menjadi dewasa di dalam hubungan ini," tulisnya.

Tunggal pertama Indonesia ini menuliskan ia bersyukur Tuhan mengirimkan Mitzi untuknya. "Setelah bertahun-tahun, aku bersyukur bahwa kita selangkah lebih maju," tulisnya dengan menambahkan, tanggal pernikahan itu masih lama. "Jadi, ayok nikmati setiap waktu bersama."

