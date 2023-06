Lee Seung Gi Bocorkan Rencana Rayakan Debut 20 Tahun, Janji Bakal Balik ke Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan penyanyi Korea Selatan, Lee Seung Gi akan segera merayakan ulang tahun debutnya yang ke-20 tahun pada 2024 mendatang. Dalam konser 2023 Asia Tour Lee Seung Gi 'THE DREAMER’s DREAM - Chapter 2 di Jakarta, Lee Seung Gi memberikan sedikit bocoran mengenai bagaimana ia akan merayakan anniversary di dunia hiburan bersama para penggemarnya, Airen.

"Tahun depan saya debut 20 tahun, saya kepikiran musim-musim yang sudah kita lalui bersama, di mana banyak kenangan di sana," kata Lee Seung Gi di sela-sela aksi panggungnya di Istora Senayan Jakarta pada Sabtu, 24 Juni 2023.



Lee Seung Gi Bakal Rilis Album Baru Tahun Depan dan Gelar Konser Lagi



Kepada Airen Indonesia, Lee Seung Gi mengumumkan bahwa ia akan merilis album pada akhir tahun depan. Lagu-lagu untuk album barunya tersebut telah disiapkan. Bersamaan dengan itu, Lee Seung Gi juga akan kembali menggelar konser yang lebih besar lagi.

"Karena tahun depan debut 20 tahun, akan ada album saya sebagai penyanyi dan sekarang saya sudah menerima banyak lagu, kira-kira akhir tahun depan akan dirilis albumnya, semoga kita bisa bertemu lagi di konser, berikutnya," katanya. "Sampai ketemu lagi di anniversary saya ke-20 tahun di mana saya kembali lagi dengan full konser."



Penyanyi sekaligus aktor asal Korea Selatan, Lee Seung Gi saat tampil pada Konser Tur Asia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. Dalam penampilannya Lee Seung Gi membawakan sejumlah lagu di antaranya The Dreamers Dream, Wind, Return, The Ordinary Man, I Got to Know it That Way, Forest, Circle, Like a Flower, Slave, Losing My Mind, Forbidden Love, Though I Loved You (cover lagu Kim Kyung Ho) dan Desire and Resent. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Dukungan Penggemar Bikin Lee Seung Gi Tambah Percaya Diri sebagai Penyanyi



Dalam konser yang digelar selama kurang lebih dua jam semalam, Lee Seung Gi membawakan lagu-lagu andalannya, termasuk The Dreamers Dream, Wind, Return, The Ordinary Man, Circle, Like a Flower, Slave, Losing My Mind, Forbidden Love, Desire and Resent, Delete, Music Time, Encore, dan Because You're My Woman.

Selama hampir 20 tahun berkarier, Lee Seung Gi telah memiliki banyak penggemar baik di Korea Selatan maupun luar negeri. Dukungan besar dari penggemar yang tak henti-hentinya mengalir, membuat Lee Seung Gi bertahan dan menjadi lebih percaya diri sebagai seorang penyanyi. "Terima kasih sudah memberikan saya kepercayaan diri dan kebahagiaan sebagai penyanyi. Semoga ke depannya semakin banyak kesempatan kita bisa bertemu di konser seperti ini," kata Lee Seung Gi.



Lee Seung Gi Janji akan Balik ke Indonesia



Kembali ke Indonesia setelah sebelumnya berkunjung untuk syuting variety show Twogether, Lee Seung Gi mengaku senang. "Aku sangat senang malam ini bertemu dengan penggemar di Indonesia, terima kasih banyak," katanya. "Aku sangat-sangat bahagia akhirnya bisa bertemu dengan kalian."

Di akhir penampilannya, Lee Seung Gi berjanji akan kembali lagi ke Indonesia untuk bertemu para penggemarnya. "Saya tidak akan pernah melupakan semua dukungan yang telah diberikan teman-teman dari Indonesia, akan saya bawa ke Korea dan sampai ketemu lagi ya, tunggu saya, janji. Terima kasih, sampai jumpa lagi," katanya.

