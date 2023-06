Profil Jess No Limit, Salah Satu YouTuber dengan Penghasilan Tertinggi 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jess No Limit, juga dikenal sebagai Jess "Jessie" No Limit, adalah seorang streamer dan pemain profesional asal Indonesia yang terkenal dalam dunia permainan video, terutama dalam game Mobile Legends. Namanya semakin dikenal saat dia melamar dan menikahi Siska Kohl, TikToker yang terkenal karena konten masak makanan di dalam kamarnya dan suaranya yang lucu.

Jess No Limit saat ini berprofesi sebagai YouTuber di kanal YouTube @JessNoLimit yang memiliki 28,6 juta subscriber dan total 2,1 ribu video. Channel ini sudah ada sejak 7 September 2017 dan telah ditonton hingga 3.506.382.628 penonton.

Selain itu, dia juga menghasilkan pundi-pundi rupiah sebagai konten kreator TikTok @jessnolimit999 dengan pengikut sudah mencapai 12,4 juta dan Instagram sebanyak 8 juta pengikut.

Lantas sebenernya siapa itu Jess No Limit? Berikut profil Jess No Limit yang menjadi YouTuber dengan penghasilan tertinggi 2023. Simak selengkapnya di sini!

Profil Jess No Limit

Pemilik nama asli Tobias Justin, lahir pada 5 Februari 1996 merupakan seorang selebgram dan YouTuber yang tumbuh besar di Jakarta. Sosok yang dikenal dengan nama panggung Jess No Limit ini merupakan nama channel YouTube milik Justin yang sudah mencapai 28,6 juta subscriber. Selain channel tersebut, dia juga menjalani beberapa channel lainnya seperti Grace No Limit (34,1 subscriber) dan Jess No Limit Shorts.

Kecintaannya terhadap dunia game bermula saat dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Dulu, dia selalu menghabiskan waktu di warnet untuk bermain game. Jago bermain game membuat Justin akhirnya menjual akunnya dan menghasilkan uang dari akun-akun yang dijualnya tersebut.

Jess No Limit mempunyai satu adik perempuan yang bernama Jessica Jane, YouTuber cantik dengan 10 juta subscriber ini lahir pada 20 Agustus 1999. Pada 2018, dia sempat bergabung dengan kelompok ruangguru bersama Misellia Ikwan, Gita Savitri serta Jefri Nichol.

Saat berkuliah di Universitas Bina Nusantara, dia tidak pernah putus asa untuk terus mencoba, ia juga pernah menjual voucher aplikasi Line kepada teman-teman kampusnya dan meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Dia bersama adiknya, Jessica Jane juga pernah terlibat dalam MLM, namun gagal dan membuat mobilnya disita.

Nama Jess semakin disorot ketika dia pacaran dan menikah dengan konten kreator Sisca Kohl. Keduanya menikah pada 10 Oktober 2022 di Kapel Vincentius A Paulo, Jakarta Pusat.

Perjalanan Karier Jess No Limit

Seperti yang sudah dibahas di atas, posisi yang didapatkan Jess saat ini tidak mudah. Dia melewati proses yang panjang seperti menjadi joki games, ikut MLM, hingga bisa menempati posisi sekarang.

Pada 2016, perusahaan Moonton merilis sebuah game bernama Mobile Legends, mencoba peruntungan mengikuti game tersebut dan ternyata dia memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam memainkan game tersebut. Sejak saat itu, dia memulai membuka jasa joki bahkan bukan hanya untuk di Indonesia tetapi juga di Singapore.

Pada 2017, dia memutuskan untuk bergabung dengan tim Esports yang bernama Sports Saint Indo. Dengan tim tersebut dia berhasil menjuarai berbagai turnamen online Mobile Legends. Kemudian, di 2018 dia mencoba bergabung dengan EVOS Legends tetapi hanya sebentar saja dan memilih untuk berkarier sebagai YouTuber. Kariernya sebagai YouTuber membuahkan hasil dan kini namanya semakin melambung tinggi dengan berbagai penghargaan yang diterimanya seperti gelar Top Global Rank Mobile Legends Season 6. Melansir dari Noxinfluencer, total penghasilan Jess No Limit mencapai Rp 326,68 juta hingga Rp 1,14 milliar per tahun.

Nah itu dia profil mengenai Jess No Limit, youtuber dengan penghasilan tertinggi 2023. Bagaimana menurut Anda?

