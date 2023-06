Mengenal Jocelyn Chia, Komika yang Bikin Masyarakat Malaysia Tersinggung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian Singapura Jocelyn Chia menjadii sasaran emosional masyarakat Malaysia, karena leluconnya di Comedy Cellar, Manhattan. Ia menggunakan materi komedi tentang kecelakaan pesawat Malaysia MH370 yang hilang selama penerbangan. Kontroversi Jocelyn Chia ramai dibicarakan setelah klip pendek dari penampilan stand up dia diunggah di media sosial.

Kabarnya, Kepolisian Malaysia meminta bantuan Interpol untuk menemukan komedian itu. Chia dianggap menggunakan kata-kata yang menyinggung Malaysia. Dia membuat lelucon tentang pesawat MH370 yang hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014. Pesawat yang membawa 227 penumpang dan 12 awak pesawat diduga tewas masih misteri.

Profil Jocelyn Chia

Mengutip situs web jocelynchia.com, Jocelyn Chia pengacara yang juga komika. Chia lahir di Boston, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan masa pendidikan dasarnya di Singapura bersekolah di St Nicholas Girls School dan National Junior College.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Singapura, Chia kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan gelar sarjana Sosiologi di Indiana University Bloomington dari 1998 hingga 2002. Mengutip LinkedIn Chia, ia menempuh juris doctor program studi ilmu hukum di Georgetown University Law Center dari 2003 hingga 2006.

Jocelyn Chia lulus cum laude dari Georgetown University. Setelah kelulusannya, dia bekerja sebagai pengacara perusahaan yang berfokus di pasar modal pada perusahaan Weil Gotshal and Manges dari 2006 hingga 2009. Chia banyak menghabiskan waktunya bekerja sebagai konsultan dan mendirikan laman momsloveit.com, pasar untuk komunitas ibu.

Setelah banyak pengalaman di bidang korporasi dan sebagai konsultan, Chia terjun ke dunia komedi. Ia menjadi Direktur di bagian Divisi PerusahaanThe Magnet Theater, pertunjukan dan kelas komedi yang berbasis di New York.

Jocelyn Chia dianggap sebagai salah satu komedian kondang. Ia juga memenangi kompetisi Ladies of Laughter. Ia menerima penghargaan Rising Star dalam kategori komedi dalam Asian American Television and Film Festival dan debut di Comedy Central pada 2018. Ia juga banyak tampil di berbagai pertunjukan mulai dari Festival Komedi Boston, Women in Comedy Festival, dan diundang di berbagai universitas sepertiUniversitas New York dan Universitas Harvard.

