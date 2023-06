Profil Rahmania Astrini yang Jadi Special Guest Konser Coldplay

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Coldplay akan digelar pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dengan yang bertajuk Music of The Spheres World Tour 2023. PK Entertainment selaku promotor mengumumkan bahwa Rahmania Astrini menjadi special guest konser Coldplay pada 12 Juni 2023 lalu.

Rahmania Astrini merupakan sosok penyanyi dan penulis lagu dengan data digital yakni memiliki 122.000 subscriber di YouTube dan 442.000 pengikut di Instagram dengan username @rahmaniaastrini. Setelah namanya diumumkan sebagai tamu istimewa di konser Coldplay Jakarta, banyak netizen yang mencari tahu tentangnya, simak profil dan fakta terkait Rahmania Astrini yang jadi special guest konser Coldplay berikut ini.

1. Profil Rahmania Astrini

Gadis yang memiliki nama lengkap Rahmania Astrini Purwono atau akrab disapa Astri ini merupakan musisi dan penulis lagu kelahiran Massachusetts, Amerika Serikat pada 4 Juli 2001. Ia mengasah kemampuan vokalnya sejak kecil melalui berbagai pelatihan vokal dan pertunjukan di berbagai acara lokal. Penyanyi berusia 21 tahun ini telah menjelajahi dunia entertainment dan berkarier di Indonesia sejak 2017.

Lahir dari pasangan bernama Purwono dan Nyanya, Astri ternyata seorang putri bungsu dari tiga bersaudara. Kakak laki-laki astri bernama Raden Otto, sementara kakak perempuannya bernama Rr. Putri.

Astri lahir dari keluarga muslim ini pernah menempuh pendidikan di Pribadi Bilingual Boarding School Bandung, SMA Negeri 5 Bandung dan Universitas Bina Nusantara dengan jurusan Ilmu Komunikasi.

2. Perjalanan Karier Rahmania Astrini

Rahmania Astrini memulai perjalanan karier sejak 2017 dengan merilis single berjudul Menua Bersama di bawah naungan agensi Warner Music Indonesia. Berawal dari hobinya meng-cover lagu di media sosial, akhirnya membawa mojang asal Bandung ini menjadi seorang penyanyi berbakat dan aktif mengeluarkan single.

Lagu selanjutnya yang diciptakan Rahmana Astrini dan Mytha Lestari di bagian bridge bertajuk It’s Amazing yang bergenre soul atau R&B. Kemudian Rahmania Astrini mulai merilis beragam single populer seperti Karenamu, Tak Lagi Sama, Tanpa Rindu, Tak Bisa ft. Nino RAN, Finally Found You, Butterfly hingga Nobody But You.

3. Satu Label Agensi dengan Coldplay

Astri merupakan penyanyi yang berhasil menjadi tamu spesial konser Coldplay di Jakarta. Namun, ia sempat mendapatkan komentar buruk karena dianggap kurang populer dibandingkan NOAH, Agnez Mo, atau Lyodra. Ternyata, Rahmania Astrini sudah cukup populer untuk dapat bersanding dengan Coldplay. Apalagi, Rahmania Astrini dibawah label Warner Music Indonesia yang masih satu linier dengan label Coldplay yakni Warner Music Group.

4. Berpengalaman dengan Musisi Luar Negeri

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penyanyi asal Bandung ini sudah dikenal aktif dan berpengalaman dengan musisi luar negeri. Karena Astri sempat beberapa kali mengikuti writing camp dan bertemu dengan berbagai musisi serta produser hebat di luar negeri seperti Elijah N, Mr. Fantastic, dan Toby Gad. Astri juga pernah berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Pink Sweat$ dengan lagu I Feel Good (Asia Edition) di bawah naungan Atlantic Records.

5. Berhasil Meraih Berbagai Prestasi

Debut sejak 2017 membuat Rahmania Astrini berhasil meraih berbagai prestasi gemilang di sepanjang karirnya sebagai musisi Indonesia. Simak empat prestasi yang berhasil dimiliki Rahmania Astrini di bawah ini.

1. Nominasi Anugerah Musik Indonesia kategori Duo/Grup/Grup Vokal/Kolaborasi Soul/R&B Terbaik (2021).

2. Memenangkan Anugerah Musik Indonesia kategori Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik (2019 dan 2021).

3. Nominasi Anugerah Musik Indonesia kategori Karya Produksi Aransemen Ulang Terbaik (2018).

4. Nominasi Anugerah Planet Muzik kategori Artis Baru Wanita Terbaik (2018).

Nah, itu dia sederet fakta dan profil Rahmania Astrini yang jadi special guest star Coldplay mendatang.

NUR QOMARIYAH

Pilihan editor: Deretan Lagu Hits Penyanyi Rahmania Astrini, Special Guest Konser Coldplay di Jakarta