Rahmania Astrini Jadi Special Guest Konser Coldplay, Fans Bangga hingga Titip Salam

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi muda, Rahmania Astrini diumumkan sebagai special guest atau tamu spesial untuk konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta pada Rabu, 15 November 2023. Tidak banyak berkata-kata, Rahmania Astrini hanya menulis "Bismillah" di Instagram Story ketika namanya diumumkan sebagai pembuka konser Coldplay di Jakarta.

Menanggapi kabar tersebut, penggemar mengungkapkan rasa bangga dan dukungan mereka kepada sang penyanyi yang akan tampil di panggung Coldplay. Melalui kolom komentar Instagram Rahmania Astrini, netizen terlihat beramai-ramai meninggalkan komentar dan opini mereka terkait rencana tampil sebagai tamu spesial di konser Coldplay.

Beberapa mengungkapkan bahwa mereka bangga dengan perkembangan karier Astrini di industri musik. "Dulu sempat ngikutin, zaman nyanyiin lagunya Chrisye - Aku Cinta Dia, sekarang udah jadi guest star Coldplay, congratss!!" tutur netizen @aufaadit***.

Netizen juga menyebut bahwa suara yang dimiliki Rahmania Astrini enak didengarkan dan sesuai dengan musik Coldplay. "Tapi memang beneran enak suaranya masuk ke telinga, enggak lebay gitu kedengerannya, intinya easy listening aja, lembut... Congrats kak. Sukses buat acaranya nanti," kata @windyan****.

Selain itu, ada juga yang bahkan meminta Rahmania Astrini menyampaikan salamnya kepada Chris Martin dan kawan-kawan saat bertemu nanti. "Titip salam buat Chris Martin dkk," tulis @resq*** di TikTok.

Penggemar Bangga Ikuti Karier Rahmania Astrini Sejak SMA

Penggemar turut membicarakan tentang perkembangan Rahmania Astrini di industri musik Indonesia. Astrini memulai kariernya sejak kecil dan pernah menjadi penampil spesial di konser seniornya, Tulus. "Pertama kali liat perform live Rahmania pas jadi opening konser Tulus, kok candu yaaaa," tutur @Ran*** di TikTok.

Beberapa penggemar lain mengungkapkan rasa bangga mereka karena sudah mengikuti penyanyi 21 tahun ini sejak masih melakukan cover lagu. "Ngikutin Astri dari zaman cover-cover di IG, terus bikin lagu dan sekarang sudah kepilih jadi guestnya konser Coldplay, so proud of you," kata @dimskyn****.

Tak hanya itu, penggemar juga mengatakan bahwa ada yang telah mendukung sejak Astri masih SMA. "Selamatt Astriii, orang-orang harus tahu lagumuuu cakepp huhuhu... Aku sudah ngikutin zaman kamu cover di mobil pake seragam SMA, ya Allah huhu," ucap @Bl***. "Astriii akuu sudah ngikutin kamu darii zaman kamu masih SMA!! Pernah sengaja datang ke acara festival 5 cuma buat ketemu Astrii!!!!" kata @lalai****.

Sementara itu, Rahmania Astrini merupakan kelahiran 2001 yang telah merilis beberapa lagu cover, seperti Untitled, Aku Cinta Dia, dan I Feel Good. Lagu miliknya yang pertama kali dirilis adalah Menua Bersama pada 2017.

GABRIELLA AMANDA

