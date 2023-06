Simak 5 Film Danur Universe Sebelum Nonton Serial Jurnal Risa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jurnal Risa merupakan serial horor yang diadaptasi dari novel karya Risa Saraswati yang berjudul Jurnal Risa: Teror Liburan Sekolah berlatar 1990-an. Serial horor petualangan ini akan melengkapi kisah dalam Danur Universe dengan menghadirkan cerita masa kecil Risa dan para sepupunya.

Serial Jurnal Risa dibintangi oleh Shofia Shireen sebagai Risa, Sheryl Drisanna sebagai Dewi, Ali Fikry sebagai Angga, Yusuf Ozkan sebagai Nicko, Keanu Azka sebagai Kakang, Alesha Fadillah sebagai Indi, Alleyra Fakhira sebagai Riri, Dimas Putra sebagai Agus, dan Quentin Stanislavski sebagai Kulon.



Awal Mula Kisah Horor Risa Saraswati Diangkat Jadi Film Danur



Sebelum aktif di kanal YouTube Jurnal Risa, yang telah berhasil meraup lebih dari 6 juta subscribers hingga saat ini, kisah horor Risa Saraswati berawal dari grup band Sarasvati dengan aliran musik horor. Setelah ramai menjadi perbincangan di Twitter dengan hashtag #Ghostwit dan penulisan buku yang mengangkat kisah nyata, Risa Saraswati mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan MD Entertainment untuk mengangkat kisah populer tersebut menjadi sebuah film yang berjudul Danur: I Can See Ghosts (2017).

Sebelum menyaksikan Jurnal Risa, ada baiknya untuk menyaksikan film-film berikut ini di Disney+ Hotstar, agar lebih mengenal Risa Saraswati dan kisah misteri di balik Danur Universe.



5 Film Danur Universe



1. Danur: I Can See Ghosts



Sebagai rangkaian film pertama Danur Universe, Danur: I Can See Ghosts memperkenalkan Risa Saraswati dan teman-teman hantunya yaitu Peter, Janshen, serta William. Risa yang senang berteman dengan ketiganya, tidak menyadari bahwa ketiga hantu tersebut akan membahayakan dirinya. Ibu Risa, Elly, berusaha menyelamatkan putrinya dari teman-teman hantu tersebut. Diadaptasi dari novel Gerbang Dialog Danur, film ini dibintangi oleh Prilly Latuconsina, Kinaryosih, Gama Haritz, Emiliano Cortizo, Kevin Bzezovski Taroreh, Sandrinna Michelle, dan Shareefa Daanish.



2. Danur 2: Maddah



Melanjutkan kisah Risa bersama Peter, Janshen, dan William, Danur 2: Maddah mengisahkan Risa dan Riri saat menginap di rumah pamannya yaitu Ahmad, yang tinggal bersama istrinya, Tina, dan anak mereka, Angki. Sayangnya, Risa diganggu oleh hantu wanita di rumah tersebut, yang ternyata memiliki ikatan misterius dengan Ahmad. Meski Peter dan teman-temannya melarang Risa agar jangan berurusan dengan roh jahat tersebut, Risa bersikeras untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Diadaptasi dari novel Maddah, film ini kembali dibintangi oleh Prilly Latuconsina dan Sandrinna Michelle, kali ini bersama Bucek Depp, Sophia Latjuba, dan Shawn Adrian.



3. Danur 3: Sunyaruri

Risa yang telah beranjak dewasa kini menjalin hubungan dengan pria bernama Dimas. Namun Risa tak berani menceritakan persahabatannya dengan teman-teman hantunya kepada Dimas, sehingga Risa memutuskan untuk menutup mata batinnya dan menjalani hidup normal. Meski begitu, Risa tetap bisa merasakan ada hantu jahat yang mengincarnya. Apakah Risa bisa terus menjalani hidup normalnya? Masih dibintangi oleh Prilly Latuconsina dan Sandrinna Michelle, Danur 3: Sunyaruri juga turut menampilkan Rizky Nazar, Umay Shahab, Chicco Kurniawan, Syifa Hadju, dan Dea Panendra.



4. Asih 1



Kisah berawal dari seorang wanita bernama Ita yang sedang menantikan kelahiran bayinya, dan telah mendapat peringatan dari bidannya untuk terus waspada terhadap bayinya karena takut diganggu oleh kuntilanak. Ketakutan menjadi kenyataan saat bayinya lahir dan ada hantu bernama Asih yang telah mengikutinya bahkan dari sebelum lahir. Terdapat benang merah penting untuk karakter Riri (adiknya Risa) dalam cerita Asih dan Danur, yang hanya bisa diketahui dengan menonton film-filmnya. Film Asih 1 dibintangi oleh Citra Kirana, Darius Sinathrya, Shareefa Daanish, dan Djenar Maesa Ayu.



5. Asih 2



Film Asih 2 bermula dari seorang anak kecil yang tertabrak mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sylvia, dokter yang merawat anak tersebut, merasa tersentuh hatinya, dan memutuskan mengangkat anak itu menjadi anaknya dengan nama pemberiannya, yaitu Ana. Tanpa Sylvia sadari bahwa ia tak hanya membawa Ana pulang ke rumahnya, tapi juga hantu Asih yang telah mengasuh Ana selama 6 tahun. Asih 2 dibintangi oleh Marsha Timothy, Anantya Kirana, Shareefa Daanish, dan Ully Triani.

