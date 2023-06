Tak hanya Lim Ji Yeon, Dua Aktris Ini Pernah Ditunjuk sebagai Polisi Kehormatan Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Lim Ji Yeon tak hanya melejit setelah membintangi drama The Glory. Sekarang Lim Ji Yeon ditunjuk sebagai Duta Pencegahan Kejahatan Narkoba. Ia akan berkontribusi dalam kegiatan promosi pencegahan kejahatan narkoba. Ia ditunjuk sebagai polisi kehormatan, ia merekam video untuk kampanye pencegahan narkoba berjudul No Exit, dikutip dari Koreaboo.

Tak hanya Lim Ji Yeon, IU dan Seo Ye Ji juga pernah ditunjuk sebagai polisi kehormatan Korea Selatan.

IU

Penyanyi dan aktris Korea Selatan, IU. Foto: Instagram/@dlwlrma

IU ditunjuk menjadi anggota polisi kehormatan pada Februari 2013. Pada 2014, ia dipromosikan menjadi pejabat senior, karena dianggap sukses sebagai duta antiintimidasi. Ia juga berkontribusi dalam berbagai kegiatan dan acara untuk membantu menghentikan perundungan di sekolah. Ia juga memublikasikan call center 117 untuk korban kejahatan.

Komisaris Keamanan Hidup Seo Bum Soo mengatakan, jika IU masih dipromosikan setidaknya satu tahun sekali, maka akan menjadi kepala eksekutif saat berusia 30 tahun. Selama menjadi polisi kehormatan, IU menjalankan perannya dengan sangat serius. Ia pun berterima kasih kepada kantor polisi Korea Selatan atas promosi yang cepat. Pada 5 November 2016, ia diberi gelar perwira polisi senior selama dua tahun.

Seo Ye Ji

Ilustrasi rambut korea Bun it up Seo Ye Ji. Netflix

Agensi King Entertainment menyatakan pada 7 Desember 2018, Seo Ye Ji ditunjuk sebagai petugas polisi kehormatan dalam acara 2018 Meeting of Broadcast/Film Producers Who Were With Police Officers di Taman Budaya Badan Kepolisian Nasional, Korea Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh sutradara, produser, dan penulis yang memproduksi konten dengan topik polisi. Seo Ye Ji dianugerahi pangkat polisi kehormatan dan menerima surat pengangkatan.

Seo Ye Ji membintangi tvN Lawless Lawyer sebagai Ha Jae Yi, pengacara. Peran Seo Ye Ji sebagai pengacara dalam serial tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton. Ia ditunjuk sebaga petugas polisi kehormatan. Ia menyatakan akan terus berpartisipasi dalam kegiatan untuk masyarakat dan polisi melakukan yang terbaik sebagai aktris, dilansir Soompi.

