Presenter TV Top Inggris Mary Nightingale Genap 60 Tahun, Berikut Profil dan Raihan 2 Penghargaan

TEMPO.CO, Jakarta - Mary Louise Nightingale yang lahir pada 26 Mei 1963 di Scarborough, North Riding of Yorkshire, Inggris adalah presenter TV top di Inggris Raya.

Melansir dari harveythorneycroft, ia adalah salah satu penyiar TV paling terkenal di Inggris dan telah menjadi bagian dari tim presentasi ITV News sejak tahun 2000. Dia telah dua kali memenangkan Newscaster of the Year di Television and Radio Industries Club Awards.

Mengutip dari situs specialistspeakers, pada tahun 2006 Mary mempersembahkan Holiday Undercover untuk ITV dan membawakan program liburan andalan ITV Wish You Were Here dari 1999 hingga 2001 dan mempersembahkan London Tonight. Di radio, Mary membawakan serialnya sendiri untuk FM Klasik berjudul Dreaming Aloud serangkaian wawancara intim dengan tamu termasuk Stephen Fry dan Gordon Ramsay.

Mary memulai karir jurnalistiknya sebagai presenter dan penulis di World Business Satellite untuk TV Tokyo, buletin bisnis harian langsung. Kemudian ia bergabung dengan Laporan Bisnis Dunia BBC World Service Television sebagai presenter dan penulis, yang meliput berita ekonomi dan perusahaan. Mary Nightingale juga bekerja untuk Reuters Financial Television pada tahun 1994 sebagai presenter program keuangan pagi hari.

Pada tahun 2016 diumumkan bahwa dia akan menjadi satu-satunya presenter ITV Evening News mulai Januari 2017. Dia telah mempresentasikan Penghargaan Perusahaan ASDA dan Forum Kepemimpinan UKCB. Mary telah menyelenggarakan upacara untuk Pricewaterhouse Coopers dan FT Business. Dia telah memimpin konferensi dan menyelenggarakan debat panel untuk KPMG dan Peugeot, serta mewawancarai CEO HSBC dan Abbey. Dan, dia menjadi pembawa acara Tio Pepe Restaurant Awards selama lima tahun berturut-turut.

Sebelum karirnya di dunia presenter TV, Mary adalah seorang dealer Eurobond dari tahun 1986-1990, awalnya di Bank of America International dan kemudian Tokai International, berurusan dengan Bank Eropa dan Dana Investasi.

