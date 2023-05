Semua Tiket Konser Coldplay di Jakarta Resmi Sold Out, Netizen: Diborong Calo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh tiket konser Coldplay di Jakarta telah habis terjual alias sold out. Informasi ini resmi diumumkan oleh PK Entertainment selaku promotor, melalui Instagram pada Jumat, 19 Mei 2023 sekitar 4 jam setelah penjualan untuk publik mulai dibuka.

"Semua tiket Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta resmi terjual habis! Terima kasih atas dukungan Anda yang luar biasa! Sampai jumpa pada 15 November 2023 di Gelora Bung Karno!" tulis PK Entertainment.



Netizen Geram dengan Calo Tiket Konser Coldplay



Setelah tiket Coldplay diumumkan habis terjual, netizen mencurahkan perasaannya melalui media sosial dan kolom komentar unggahan promotor. Sebagian dari mereka mengeluh tidak berhasil mendapat tiket karena banyaknya calo yang memanfaatkan keadaan.

"Sedih..... sudah berjuang gilagilaan tapi harus kalah sama calo dan bot," tulis @cabin.by.v***. "Makasih udh dateng ke indo ya, maap belum bisa nonton langsung. Tiketnya di borong calo," tulis @muhammadfat***. "Semoga tiket calo tidak laku, amiiin," tulis @dhikase***.

Sementara, ada juga yang berpesan agar penggemar tidak membeli tiket Coldplay dari calo. Di media sosial beredar harga tiket konser Coldplay yang dijual para calo bisa mencapai lebih dari 2 kali lipat dari aslinya.

"Nanti kalau ada calo jual tiket Coldplay dengan harga di luar nalar, jangan dibeli, gaes. Tunggu H-1 atau hari H aja. Biasanya harga tiket akan lebih ngotak. Nggak usah FOMO. Lagi pula, siapa tau konsernva bakalan ada tambahan hari," tulis @christoto***. "Jangan beli di calo inget guys inget kita gak mati kalau gak nonton Coldplay," tulis @ferishic***. "Jangan beli di calo ya guys kita bersatu biar mereka ga untung ya," tulis @madebyt***.



Netizen Desak Coldplay Gelar Konser 2 Hari



Di sisi lain, tidak sedikit yang meminta penambahan hari konser Coldplay di Jakarta. Sejauh ini, promotor memastikan kalau Coldplay hanya akan menggelar 1 hari konser, yaitu pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

"Day 2 kalo ada, on the spot aja lah. Kesel gw banyak calo. Yang ga benar-benar fans tapi beli cari untung dengan jual harga selangit. Gilakkk," tulis @yunitasafi***. "Yakali ga day 2, tapi itu calo-calo coba di kondisikan dulu," tulis @rizkysudia***. "Day 2 lah.. please, kami telah menunggu ini selama bertahun-tahun. Terus skarang generasi tuwir-tuwir (tua) ini mesti adu war sama adek-adek yang pinter-pinter dapte tiketnya," tulis @sikik***.

