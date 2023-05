Unggahan Terakhir Haesoo, Penyanyi Trot Korea yang Ditemukan Meninggal di Hotel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi trot Korea Selatan, Haesoo, ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel pada Jumat, 12 Mei 2023 pukul 10 pagi waktu setempat. Kabar duka ini dibagikan oleh pihak agensi di Instagram resmi Haesoo pada Senin, 15 Mei 2023.

"Pada 12 Mei lalu, Haesoo telah meninggalkan kita dan menjadi cahaya di samudera," tulis agensi di akun @haesoo__official.

Pihak agensi juga mengenang mendiang Haesoo sebagai sosok yang hangat dan suka menyebar cinta ke orang di sekitarnya. "Haesoo adalah orang yang hangat, (dia) tahu bagaimana cara memberikan cinta dan afeksi kepada orang-orang di sekitarnya, dan menerimanya sebanyak itu," tulisnya.

Unggahan Terakhir Haesoo

Dalam akun Instagram lainnya @hellohaesoo, Haesoo terakhir mengunggah foto dirinya pada Kamis, 11 Mei 2023. Haesoo mengungkapkan bahwa hari itu dia sangat bahagia karena menerima dukungan dari penggemarnya, namun kolom komentar unggahan tersebut saat ini telah ditutup.

"Hari ini (acara) KBS AM Plaza. Demi memberikanku kekuatan yang sangat besar, dukungan dari Haesupia (fandom). Terima kasih sekali. Lunch box yang sangat lucu dan cantik dengan bunga. Hari ini aku sangat bahagia," tulis Haesoo pada keterangan foto.

Pemakaman Haesoo akan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh orang terdekat. "Sesuai dengan permintaan keluarga, pemakaman akan dilakukan dengan tenang dan rahasia, lalu kami meminta kepada publik untuk tidak menyebarkan informasi spekulatif dan salah atau rumor yang dapat mengganggu," kata agesi mengutip dari unggahan yang sama.

Polisi Temukan Surat Wasiat dari Haesoo

Penyanyi dengan nama asli Kim A Ra diduga telah mengakhiri hidupnya sendiri di usia 29 tahun. Dikutip dari Pink Villa dan Donga Daily, dugaan ini muncul atas laporan pihak kepolisian yang menemukan surat wasiat di kediamannya.

Selain itu, mengutip dari Koreaboo, pada Sabtu, 13 Mei 2023, kepolisian awalnya hanya mengungkap telah menemukan tubuh seorang penyanyi yang telah meninggal dan tidak menyebutkan identitasnya. Kemudian, pada Senin, 15 Mei 2023, media Korea Selatan, YTN, mengabarkan kematian Haesoo yang awalnya dijadwalkan untuk tampil di suatu festival pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Kepergian Haesoo meninggalkan duka mendalam bagi para penggemar, apalagi mempertimbangkan kedekatan antara sang penyanyi dan penggemar. Dikutip dari Donga Daily, Haesoo seringkali berinteraksi dengan para penggemar lewat akun Instagram pribadinya.

Sementara itu, Haesoo memulai debutnya pada 2019 lewat lagu My Life, Me dan telah tampil di beberapa program televisi Korea Selatan, seperti Gayo Stage, Hangout With Yoo, dan The Trot Show.

GABRIELLA AMANDA | PINK VILLA | DONGA DAILY | KOREABOO

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri diIndonesia, bisa menghubungi Yayasan Pulih (021) 788 425 80

