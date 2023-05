HONNE Gelar Konser di Jakarta 7 Juli 2023, Cek Tiket yang Masih Tersedia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duo musik elektronik asal Inggris, HONNE akan menggelar konser pada Jumat, 7 Juli 2023 di Beach City International Stadium, Ancol. Para penggemar sudah bisa membeli tiket konser HONNE ASIA TOUR 2023 ini melalui tiket.com.

“Konser ini akan menjadi momen terbaik bagi para penggemar HONNE di Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan idolanya dan menyanyikan bersama lagu-lagu hits dari mereka. Kami harap dengan adanya konser ini dapat memberikan momen yang bahagia juga pengobat rindu kepada seluruh penggemar," kata Maria Risa Puspitasari, SVP of Brand Marketing tiket.com dalam keterangan resminya.



Harga Tiket Konser HONNE di Jakarta



Seating D: Rp 1.188.000

Seating B: Rp 1.428.000

Seating C: Rp 1.428.000

Festival B: Rp 1.428.000

Festival A: Rp 1.548.000

VIP A (Seating): Rp 1.788.000

Harga yang tertera sudah termasuk pajak. Seluruh kategori di atas masih tersedia. Tiket resmi konser HONNE ASIA TOUR 2023 tersedia langsung di laman muka aplikasi tiket.com. Pengguna diwajibkan untuk memiliki dan log in ke akun tiket.com untuk pembelian tiket konser HONNE.

"Kami juga tetap menghimbau untuk para penggemar agar membeli tiket HONNE melalui mitra resmi penjualan tiket yaitu tiket.com agar menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kami juga ingin mengimbau untuk terus menjaga ketertiban dengan menaati peraturan keramaian di lokasi kegiatan, tetap mawas diri terhadap kondisi kesehatan dan menjaga protokol kesehatan yang berlaku saat acara berlangsung,” kata Maria Risa.



Sekilas tentang HONNE



HONNE terakhir kali tampil di Indonesia pada 4 tahun silam, kali ini Jakarta kembali dipilih sebagai salah satu tempat singgah tour mereka. HONNE adalah duo musik elektronik asal Inggris yang dibentuk pada 2014 di Bow, London, yang terdiri dari James Hatcher selaku produser dan Andy Clutterbuck sebagai penyanyi sekaligus produser.

Album studio debut Honne, Warm on a Cold Night, dirilis pada 22 Juli 2016. Album kedua mereka, Love Me/Love Me Not, menyusul pada 28 Agustus 2018. Duo ini telah berhasil menyabet sertifikasi emas, platinum, dan multi-platinum di berbagai negara di seluruh dunia. Nomor-nomor andalan seperti Location Unknown, Day 1, Free Love adalah anthem yang menjadi favorit penggemar mereka.

