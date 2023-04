TEMPO.CO, Jakarta -Menonton atau streaming film bisa menjadi salah satu sarana hiburan untuk mengisi waktu luang. Ada banyak situs dan link yang dapat diakses untuk melakukan streaming tayangan favorit, termasuk Rebahin. Sayangnya, situs tersebut ilegal atau tidak resmi.

Streaming film di situs yang tidak resmi memiliki banyak dampak dan risiko untuk penggunanya. Selain membahayakan perangkat karena ancaman virus dan malware, menonton dari layanan yang tidak resmi juga merupakan perilaku yang tidak menghargai para pembuat film.

Baca Juga: Begini Romantisnya Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon Sebelum Konfirmasi Berkencan

Saat ini, banyak sekali layanan resmi yang bisa digunakan untuk menonton atau streaming film, drama, serial, dan anime favorit. Apa saja? Berikut informasi mengenai 7 link nonton film legal 2023, bukan di Rebahin.

1. MolaTV

X

Link nonton film legal 2023 yang pertama adalah MolaTV. Platform streaming online ini memiliki banyak genre film dari berbagai negara yang dapat ditonton kapanpun dan dimanapun. Bahkan, jika ingin menonton lebih banyak konten dari layanan yang satu ini, Anda dapat berlangganan khusus untuk mendapat akses ke konten-konten eksklusif.

2. Vidio

Vidio adalah platform streaming yang menyediakan banyak film dari berbagai negara, mulai dari film lokal, Asia, hingga Hollywood. Selain itu, Vidio juga memiliki seri original tersendiri yang tidak ada di platform lain. Tak sampai disitu, aplikasi streaming ini juga memungkinkan penggunanya untuk menonton acara-acara lain, seperti live concert dari artis ternama, siaran pertandingan bola basket, sepak bola, dan masih banyak yang lainnya.

3. Viu

Baca Juga: 8 Rekomendasi Film Romantis yang Pernah Tayang di Bioskop dan Ada di Netflix

Platform streaming online yang satu ini menyediakan berbagai konten dari negara-negara Asia, seperti Thailand, Jepang, India, hingga Korea Selatan. Hal ini tentu saja cocok untuk Anda yang menyukai film-film dari negara tersebut. Selain itu, untuk menggunakannya Anda juga cukup mengunduh aplikasi Viu di perangkat ponsel atau komputer kemudian berlangganan untuk mendapatkan konten-konten eksklusif.

4. Netflix

Netflix adalah salah satu layanan streaming film yang saat ini sedang populer di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Pasalnya, aplikasi yang satu ini menyediakan berbagai jenis tayangan, mulai dari film, serial drama, anime, hingga dokumenter. Film yang disediakan pun memiliki genre yang beragam dan berasal dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, hingga Korea Selatan. Tak hanya tu, Netflix juga dapat diakses di berbagai perangkat, mulai dari smartphone, tablet, komputer, hingga smart TV.

5. Disney Hotstar

Disney Hotstar adalah salah satu situs dan aplikasi film legal 2023 yang selanjutnya. Layanan streaming yang satu ini menyediakan berbagai koleksi film berbagai genre dari berbagai negara. Beberapa koleksi dari Disney Hotstar adalah film-film Marvel, animasi Pixar, dokumenter National Geographic, hingga film dan serial lokal Indonesia. Untuk bisa menikmati konten-konten yang tersedia, Anda cukup berlangganan mulai dari Rp 39.000 per bulan atau Rp 199.000 per tahun.

6. WeTV

Selain beberapa situs di atas, WeTV juga menyediakan banyak tontonan populer dari berbagai negara. Mulai dari serial drama Asia, variety show, drama Korea, hingga anime. Tak sampai di situ, platform streaming ini juga memiliki serial drama Indonesia original buatan anak bangsa. Salah satu serial original WeTV Indonesia yang sempat viral adalah Layangan Putus dan Dikta dan Hukum.

7. Prime Video

Link nonton film legal 2023 yang selanjutnya adalah Prime Video. Aplikasi yang satu ini menyajikan berbagai serial, film, dan olahraga dari berbagai negara. Tak hanya itu, Prime Video juga memiliki akses untuk mendapatkan konten-konten dari Amazon Originals, seperti The Rings of Power dan The Consultant. Selain film Hollywood dan drama Asia, Prime Video juga menyajikan film-film terbaru Indonesia, seperti Miracle in Cell No. 7, Qodrat, Srimulat, hingga KKN di Desa Penari versi extended.

Itulah 7 link nonton film legal 2023 yang bukan di Rebahin. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 7 Rekomendasi Film Barat Tentang Perjuangan Ayah, Menginspirasi!

kuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.