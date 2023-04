Song Hye Kyo Gunakan Pengaruhnya untuk Bantu Yoo Ah In Sembuh dari Narkoba

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris top Korea Selatan, Song Hye Kyo, dikabarkan menggunakan koneksinya untuk membantu Yoo Ah In agar sembuh dari kecanduan narkoba. Dikutip melalui Kbizoom, Song Hye Kyo dirumorkan mencari bantuan profesional untuk membantu Yoo Ah In sembuh. Tak hanya itu, bintang The Glory ini turut menghubungi dan berkonsultasi dengan pengacara membahas skandal yang menjerat aktor pemain Chicago Typewriter itu.

Melansir informasi di Kbizoom dan Kdramastars, Song Hye Kyo menarik perhatian publik karena ketulusannya masih membantu teman yang terlibat dalam skandal. Mantan istri Song Joong Ki ini disebut mengajak Yoo Ah In agar menerima terapi penyembuhan dari narkoba.

Song Hye Kyo dan Yoo Ah In Sering Pamer Persahabatan

Sudah rahasia umum, pertemanan keduanya menarik perhatian publik karena jarang ada persahabatan lawan jenis di dunia hiburan Korea Selatan. Persahabatan yang terjalin antara Yoo Ah In dan Song Hye Kyo ini beberapa kali dipamerkan lewat media sosial Instagram pribadi mereka.

Pada 22 November 2019, Yoo Ah In pernah mengunggah foto bersama dengan Song Hye Kyo. Dalam dua foto yang diunggah, Song Hye Kyo terlihat memegang buket bunga. Keduanya terlihat akrab dan Yoo Ah In juga menyenderkan kepalanya ke aktris berusia 41 tahun itu. Sebaliknya, pada 11 Juli 2021, Song Hye Kyo juga mengunggah fotonya bersama aktor dengan nama asli Uhm Hong Sik tengah bermain dengan anjing peliharaannya. "Hong Sik yang keren," tulis Song Hye Kyo pada keterangan unggahan.

Song Hye Kyo dan Yoo Ah In . Foto: Instagram @kyo1122.

Keduanya juga terlihat sering berinteraksi melalui kolom komentar. Pada 17 Agustus 2021, Yoo Ah In memberikan dukungan bagi Song Hye Kyo yang kembali ke dunia hiburan pascacerai lewat projek terbarunya bersama Jang Ki Yong di drama yang berjudul Now, We are Breaking Up.

"Selamat. Permulaan baru! Song Hye Kyo yang baru" tulis Yoo Ah In pada keterangan unggahan. Menanggapi dukungan tersebut, Song Hye Kyo meninggalkan tiga emoji hati di kolom komentar.

