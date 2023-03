Tampil Bersama Jennie BLACKPINK, Sikap Park Seo Joon Tuai Pujian

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor papan atas Korea Selatan, Park Seo Joon mendapatkan pujian dari publik atas sikap gentleman-nya saat berinteraksi bersama Jennie BLACKPINK. Mengutip Kdrama Stars, keduanya dipertemukan dalam acara Chanel's Fall-Winter 2023-2024 Ready-to-Wear di Paris Fashion Week, pada Selasa, 7 Maret 2023.

Park Seo Joon Bersikap Gentleman

Mengutip dari Korea Boo, pemeran utama drama Fight For My Way itu terlihat melakukan beberapa aksi untuk meningkatkan kenyamanan Jennie BLACKPINK pada acara tersebut. Pertama, Park Seo Joon sempat melangkah mendekat ke arah Jennie. Namun, Jennie terlihat kaget dan secara refleks melangkah mundur. Mennggapi refleks Jennie, Park Seo Joon melakukan beberapa gerakan aneh yang membuat keduanya tertawa bersama.

Kemudian, saat melakukan pemotretan oleh awak media, netizen menyadari bahwa sahabat V BTS terlihat seperti merangkul pinggang Jennie. Dikutip lewat All Kpop, tangan Park Seo Joon ternyata tidak menyentuh bagian tubuh penyanyi lagu Solo, tetapi hanya berada di belakang pinggangnya. Sikap gentleman ini sontak menuai pujian dari netizen.

Park Seo Joon dan Jennie BLACKPINK menghadiri acara Chanel's Fall-Winter 2023-2024 Ready-to-Wear di Paris Fashion Week, Selasa, 7 Maret 2023. Foto: Twitter

"Park Seo Joon benar-benar gentleman dan lihat (dia melakukan) manner hand (tidak menyentuh Jennie)," komentar netizen di Twitter @7wwwinn****.

Interaksi Lucu Park Seo Joon dengan Jennie BLACKPINK

Selain itu, saat proses pemotretan Park Seo Joon mengucapkan sesuatu ke Jennie yang membuatnya tertawa dan malu. Pemeran Park Sae Ro Yi dalam drama Itaewon Class itu secara inisiatif menutupi Jennie dengan memunggungi kamera. Netizen menganggap bahwa interaksi keduanya sangat lucu dan menyenangkan untuk dilihat.

"Aku tidak tahu apa yang Park Seo Joon lakukan atau katakan kepada Jennie, tapi interaksi mereka berdua sangat lucu," komentar penggemar Jennie di Twitter @jenniestanlo***.

Sementara itu, Jennie juga terlihat mengunggah Park Seo Joon di Instagramnya. Tak hanya mengunggah foto Park Seo Joon yang sedang duduk tersenyum, namun akun Instagram pribadi Park Seo Joon juga ditandai (tag) oleh Jennie. Publik menggila dan menuturkan beberapa komentar. "Aktor pertama yang debut di IG mbak Jennie ya ges ya...," komentar netizen di kolom komentar Jennie.

