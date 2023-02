Makan Terlalu Pedas, Alasan Antony Costa Kurang Maksimal di Konser Blue Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Blue bertajuk The Romantic Valentine sangat ditunggu para penggemar. Konser yang berlangsung pada Selasa 14 Februari 2023 di Hotel Pullman Jakarta ini menjadi salah satu momen pelepas rindu penggemar kepada boyband yang terkenal pada tahun 2000an itu. Boyband asal Inggris ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu Valentine yang identik dengan lagu mellow, namun mereka pun menyanyikan lagu dengan ketukan yang cepat. Tak heran para penggemar yang kebanyakan perempuan itu ikut melompat dan menari mengikuti alunan musik.

Ada beberapa lagu andalan mereka yang dinyanyikan oleh Duncan James, Antony Costa, Simon Webbe dan Lee Ryan itu. Beberapa lagu yang sempat dibawakan adalah U Make Me Wanna, Fly By, All Rise.

Sayang, dari keempat personil Blue, terlihat Antony Costa yang tidak sehat pada malam itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Duncan James di sela penampilannya. "Beri semangat untuk lelaki satu ini (Antony), dia sedang tidak sehat dan sangat menderita. Namun dia tetap tampil malam ini demi kalian semua," kata Duncan.

Konser Blue bertajuk “The Romantic Valentine” di Jakarta pada 14 Februari 2023/Tempo-Mitra Tarigan

Antony memang terlihat tidak selincah member Blue lainnya. Ketika Lee, Simon dan Duncan melompat, Antony enggan melakukannya. Saat berjoget pun, gerakan Antony tidak sebesar ketiga lainnya. Antony pun cukup sering minum air putih saat di atas panggung dibanding yang lainnya. Beberapa kali pula ia menyeka keringatnya, terlihat lemah dan bahkan membungkuk bertumpu pada lututnya hingga berjongkok seolah sedang berusaha untuk mengumpulkan tenaga untuk bangkit dan kembali bernyanyi. Ada pula satu saat ketika Antony hilang ke belakang panggung dan kembali sedikit lebih lama di saat personil lain terus melakukan interaksi kepada penggemar.

Baik Duncan, Simon, dan Lee, bahkan salah satu tim latar Blue terus memantau Antony dan memberikan semangat untuknya agar bisa tampil selama 2 jam di hadapan para penonton yang sudah membeli tiket. Terlihat Simon sempat memegang pundak Antony dan memberikannya pijatan sedikit saat pergantian lagu. Sang tim latar Blue pun terlihat berdiri di pinggir panggung memantau kondisi Antony dan menyiapkan botol air putih lebih banyak untuk Antony.

Kepada Tempo, tim promotor konser Blue Managing Director Color Asia Live, David Ananda membenarkan Antony sedang tidak sehat malam itu. Antony, kata David, sedang mengalami masalah pencernaan. "Dia salah makan. Perutnya jadi tidak enak," kata David.

Menurut David, saat Blue tiba di Indonesia pada 12 Februari lalu, Antony dan selutuh tim dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Namun pagi hari pada tanggal 14 Februari, Antony mengkonsumsi Tom Yam. "Katanya kemakan cabai, dan Tom Yamnya agak pedas. Perutnya sepertinya tidak kuat. Makanya sakit dan muntah-muntah," kata David yang mengkonfirmasi, Antony sempat muntah di belakang panggung di sela penampilannya malam itu.

Penggemar Blue, Ica Dewiana (32 tahun) dan Farrah Hanifa (30 tahun) pada Konser Blue bertajuk “The Romantic Valentine” di Jakarta 14 Februari 2023/Tempo-Mitra Tarigan

Sebelum tampil pada konser Blue bertajuk The Romantic Valentine itu, panitia sempat hendak membawa Antony ke rumah sakit. Namun waktunya tidak cukup, dan Antony lebih memilih tampil malam itu demi menghibur para penggemarnya. David menambahkan, ia sebenarnya sudah membawa paramedis, untuk mengantisipasi MC malam itu, Indra Bekti, yang perdana tampil setelah operasi besar pembuluh darah. Namun ternyata kondisi Indra Bekti malam itu baik-baik saja. "Dokter yang tadinya kami siapkan untuk antisipasi Indra Bekti, malah akhirnya dipakai artisnya (Antony)," kata David.

Antony memang belum maksimal malam itu. Namun hal itu tidak mengurangi penampilan Blue secara keseluruhan. Penggemar beberapa kali berteriak dan memberi semangat kepada Antony, ketika dia menyanyikan bagiannya. Penggemar pun terus berjoget dan ikut menari dalam 18 lagu yang dibawakan Blue malam itu.

Dua penggemar malam di antaranya, Ica Dewiana (32 tahun) dan Farrah Hanifa (30 tahun), mengaku sangat senang menghadiri Konser Blue bertajuk The Romantic Valentine. Ia menilai konser Blue ini sangat tidak biasa untuk sebuah konser Valentine. "Ini out of the Box banget. Biasanya kan Valentine itu identik cokelat, bunga, warna pink, dan lagu mellow, tapi lagunya juga tadi ajep-ajep. Tidak ada yang pakai baju pink juga. Seru dan excited banget buat kami," kata Ica.

Farrah pun mengatakan bahwa kehadiran Blue seperti sebuah mimpi baginya. Farrah, yang sudah 20 tahunan menyukai Blue baru bisa bertemu dengan boyband ini secara langsung. "Seru banget, jadi kayak mimpi mereka hadir di Indonesia," kata Farrah yang menjadi penggemar Blue sejak boyband itu menelurkan album pertama.

Keduanya pun tidak masalah dengan kondisi Antony yang sempat drop. "Mungkin dia (Antony) kelelahan ya. Lagian, pas Blue sampai di Indonesia, ternyata ada keluarga Antony itu meninggal. Mungkin itu mempengaruhi kondisinya," kata Icha dan Farrah yang telah memantau informasi dari idolanya itu.

Baik Ica maupun Farrah setuju bahwa postur tubuh Blue mengalami perubahan setelah 20 tahun berkarya. Sebagai pria-pria berusia 40 tahunan, berat badan mereka jauh lebih banyak dibanding saat mereka pertama kali tampil. "Body mereka memang nggak sebagus dulu, sekarang sudah gempal-gempal. Tapi mereka masih lincah dan suara mereka masih bagus kok," kata Ica dan Farrah bersamaan. Walau begitu banyak perubahan fisik yang terjadi pada Blue, mereka berharap agar boyband ini bisa tampil kembali di Indonesia dalam keadaan sehat.

Konser Blue bertajuk The Romantic Valentine di Jakarta merupakan rangkaian dari tur “Heart & Soul” yang memperingati 20 tahun Blue berkiprah di industri musik. Grup ini dibentuk pada tahun 2000 dan merilis tiga album studio sebelum mengumumkan hiatus pada akhir 2004. Mereka pun menggaet penyanyi Gareth Gates sebagai penampil pembuka pada malam di Hari Kasih Sayang itu.

