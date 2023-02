Chris Giacobbe Juara 3 SUCI X Lakukan Tur Stand Up Comedy: Aku Cincau Kamu, Di Kota Mana Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Christian Giacobbe atau Chris Giacobbe adalah pembicara dan pelaku stand up comedy alias komika yang lahir pada 11 Juni 1985. Pelawak kelahiran Milan, Italia ini memang sudah tertarik dengan dunia public speaking sejak berusia 15 tahun yang satu tahun kemudian pergi ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan.

Usai menyelesaikan pendidikannya, ia mulai berkeliling beberapa negara di dunia. Setiap negara, Chris memiliki profesi berbeda untuk memenuhi kebutuh hidupnya. Misalnya, ketika di Amerika Serikat, ia pernah menjadi MC untuk UFC dan di Islandia sebagai koki. Lalu, ketika menetap di Yunani, ia mengalami krisis keuangan sehingga memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Italia dan menjadi sales manager.

Tempat terakhir yang menjadi pilihan Chris jatuh ke Indonesia, khususnya Bali pada 2018. Di sana, ia bekerja sebagai seorang mentor pembicara untuk sebuah klub public speaking. Pada 2020, ia bertemu dengan Reggy Hasibuan, pelawak berdarah Medan yang juga menetap di Bali.

Akhirnya, mereka berdua pun bersama-sama membentuk Bali Comedy Club yang sampai sekarang menjadi salah satu klub komedi terbesar di Bali. Jika Chris sedang tidak berada di klub tersebut, Reggy langsung bertindak sebagai penasihat, sebagaimana dikutip p2k.stekom.ac.id.

Kemudian, dua tahun setelah berhasil mendirikan klub komedi tersebut, nama Chris mulai dikenal banyak orang lantaran ia mengikuti kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Season 10 (SUCI X). Ia pun mencatatkan dirinya sebagai Warga Negara Asing (WNA) setelah Alison Victoria dan Alex Fabry lebih dahulu menjadi peserta SUCI.

Pada kompetisi ini, ia berhasil meraih juara ketiga yang sekaligus menjadi WNA pertama berhasil mencapai podium sepanjang sejarah SUCI. \Chris meraih juara tiga, satu angkatan yang berhasil meraih juara satu adalah Yono Bakrie.

Meskipun tak menduduki peringkat pertama SUCI X, tetapi Chris sudah menyelenggarakan dua acara nasional, yaitu I'm Not Your Coach dan Pregnant. Bahkan, kini, Chris sedang menjalani tur komedinya keliling Indonesia bertajuk Aku Cincau Kamu. Pada tur tersebut, Chris akan melakukan stand up comedy dengan materi yang pastinya mengocok perut para penonton. Tur komedinya ia mulai sejak 5 Februari 2022 di Bali. Secara berturut-turut, rangkaian tur Chris sebagai berikut, yaitu:

1. Surabaya pada 11 Februari 2022

2. Bandung pada 25 Februari 2022

3. Semarang pada 11 Maret 2022

4. Yogyakarta pada 12 Maret 2022

5. Jakarta pada 17 Maret 2022.

Tiket tur Aku Cincau Kamu dapat dibeli melalui kuncicomedy.com. Adapun, harga tiket tur komedi Chris tersebut beragam dan berbeda di setiap kota yang ia kunjungi. Tiket tur Aku Cincau Kamu di Surabaya mulai dijual dari harga Rp206.000, sedangkan di Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta dijual dari harga Rp155.000.

Di sisi lain, dalam kehidupan keluarganya, Christian Giacobbe sudah menikah dengan seorang model bernama Thokozile Mbatha. Dari pernikahannya tersebut, ia dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada Maret 2022 dengan nama panggilan Leo. Bahkan, pelawak ini pernah mengajak sang anak yang kala itu masih berusia 8 bulan naik ke atas panggung sambil ia melakukan stand up comedy, sebagaimana ia unggah dalam Instagram pribadinya @chrisgiacobbecomedy.

