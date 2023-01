Mengenang David Bowie, Musisi yang Identik Berpenampilan Unik Eksentrik

TEMPO.CO, Jakarta - David Bowie musisi tenar pada 1970-an. Mengutip Britannica, David Bowie terkenal karena keunikan penampilan yang berubah-ubah. David Bowie lahir 8 Januari 1947 di London, Inggris. Ia meninggal pada 10 Januari 2016 di New York, Amerika Serikat.

Nama aslinya David Robert Jones, tapi karena ingin menghindari kesan disamakan dengan Davy Jones dari The Monkees, David mengubah nama belakangnya menjadi Bowie. Nama yang terinspirasi tokoh Revolusi Texas, Jim Bowie.

David Bowie dan musik

David Bowie menunjukkan minat terhadap musik sejak usia dini dan mulai memainkan saksofon pada usia 13 tahun. Ia terpengaruh saudaranya, Terry yang sembilan tahun lebih tua memperkenalkan David Bowie dengan musik rock dan beat. Setelah lulus dari Bromley Technical High School pada usia 16 tahun, Bowie mulai bekerja sebagai artis komersial.

Dia juga terus bermain musik, bergabung dengan beberapa band. Beberapa single keluar dari periode itu, tapi belum ada daya tarik komersial.

Pose David Bowie pada 1967. Berikut foto-foto yang diambil lebih dari setengah abad untuk kebutuhan sampul album pertamanya yang bertajuk David Bowie. boredpanda.com

Mengutip Biography, Bowie sempat jeda sementara waktu dari dunia musik. Pada 1967, selama beberapa pekan ia tinggal di biara Buddha di Skotlandia. Setelah itu, Bowie memulai grup pantomim Feathers.

Pada 1972 ia merilis album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Album itu juga dipilih beberapa pihak sebagai yang terbaik sepanjang masa. Kesuksesan album itu membawa David Bowie berkesempatan berkolaborasi dengan beberapa musisi, salah satunya John Lennon. Mereka berkolaborasi dalam lagu berjudul Fame yang berhasil memuncaki tangga lagu di Amerika.

Mural penyanyi David Bowie di Brixton, London, 12 Januari 2016. Penyanyi legendaris bergaya nyentrik asal Inggris, David Bowie meninggal akibat sakit kanker yang dideritanya, dalam usia 69 tahun, pada 10 Januari 2016. AP/Matt Dunham

David Bowie makin identik popularitasnya sebagai musisi yang sering berganti penampilan. Di beberapa konser ia mengganti total penampilannya dari gaya rambut, busana, sampai karakter. Misalnya ketika membawakan lagu dalam album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ia berpenampilan sebagai alien. Berbeda ketika ia membawakan lagu Young Americans, ia berpenampilan menggunakan setelan jas, kemeja, dan rompi.

David Bowie meninggal 10 Januari 2016, dua hari setelah ulang tahunnya usia 69. David Bowie meninggal setelah berjuang melawan kanker selama 18 bulan. David meninggalkan warisan karya musik yang mengesankan, termasuk 26 album. Produser dan temannya Tony Visconti mengatakan rekaman terakhirnya, Blackstar sebagai hadiah perpisahan dari David.

