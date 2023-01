Harga Tiket Fancon EXO-SC di Jakarta, Bisa Dibeli Mulai 6 Januari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiket fancon Sehun dan Chanyeol atau EXO-SC di Jakarta pada Sabtu, 4 Februari 2023 di Ancol Beach City International Stadium telah diumumkan oleh iMe Indonesia selaku promotor. Penggemar atau EXO-L dapat bertemu dengan dua anggota EXO itu dengan membeli tiket acara fan meeting dan konser bertajuk EXO-SC BACK TO BACK FANCON yang dijual mulai Jumat, 6 Januari 2023.

Dalam unggahan terbaru iMe Indonesia, Senin, 2 Januari 2023, promotor menyediakan total 11 kategori tiket. Harga termurah Rp 1 juta dan termahal RP 3 juta. "EXO-L Indonesia, apakah kalian siap untuk EXO-SC BACK TO BACK FANCON di Jakarta?" tulis promotor.

Dalam pengumuman tersebut, iMe Indonesia juga mengunggah denah tempat duduk atau seating plan EXO-SC BACK TO BACK FANCON di Jakarta. Seluruh kategori akan mendapatkan tempat duduk alias all seating.

Simak: Sehun dan Chanyeol, EXO-SC Gelar Fancon di Jakarta 4 Februari 2023

Harga Tiket EXO-SC BACK TO BACK FANCON di Jakarta

- VIP A (Seating) + Send off : Rp 3.000.000

- VIP A (Seating) : Rp 2.600.000

- VIP B (Seating) : Rp 2.600.000

- Platinum A (Seating) : Rp 2.300.000

- Platinum B (Seating) : Rp 2.300.000

- Cat 1 (Seating) : Rp 2.100.000

- Cat 2 (Seating) : Rp 1.600.000

- Cat 3 Left (Seating) : Rp 1.200.000

- Cat 3 Right (Seating) : Rp 1.200.000

- Cat 4 Left Up (Seating) : Rp 1.000.000

- Cat 4 Right Up (Seating) : Rp 1.000.000

Seating plan EXO-SC BACK TO BACK FANCON in Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2023 di Ancol Beach City International Stadium. Foto: Instagram/@ime_indonesia



Perlu diingat, harga tiket yang tertera di atas sudah termasuk pajak namun belum termasuk biaya pembelian tiket atau ticketing fee. Seluruh tiket akan dijual secara online mulai Jumat, 6 Januari 2023 pukul 12.00 WIB di situs tiket.com.

EXO-SC merupakan subunit resmi kedua dari grup idola K-pop EXO yang berada di bawah naungan SM Entertainment. Sesuai namanya, EXO-SC terdiri dari dua anggota EXO, yaitu Sehun dan Chanyeol. EXO-SC membuat debut unit mereka dengan What a Life pada Juli 2019.

Baca juga: Album Baru EXO-SC Dominasi Tangga Lagu iTunes Dunia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.