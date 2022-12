Daftar Film, Musik, dan Buku Favorit Barack Obama Sepanjang 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti tahun-tahun sebelumnya, Barack Obama membagikan daftar film, musik dan buku favoritnya sepanjang 2022. Ia membagikan daftar tersebut di media sosial dalam tiga unggahan terpisah.

“Saya selalu berharap untuk membagikan daftar buku, film, dan musik favorit saya dengan kalian semua,” tulisnya di Twitter, Jumat, 23 Desember 2022. Kemudian ia meminta pengikutnya untuk berbagi favorit mereka dengannya. "Apa yang saya lewatkan?" cutinya.

Buku Karya Michelle Obama

Mantan Presiden Amerika Serikat ini memilih buku nonfiksi yang ditulis oleh istrinya, Michelle Obama, berjudul The Light We Carry sebagai salah satu buku favoritnya. "Saya sedikit bias dalam hal ini," tulisnya.

Barack Obama bersama istri, Michelle Obama. Foto: Instagram/@barackobama

Michelle Obama menggambarkan bukunya itu sebagai “kumpulan cerita dan praktik yang telah membantu saya menyelesaikan semua tantangan dan pertanyaan yang membuat kita terjaga di malam hari: Bagaimana saya tahu saya cukup baik? Bagaimana cara membawa seluruh diri saya ke meja? Bagaimana saya bisa mengatasi ketakutan saya?”

Buku favoritnya yang lain termasuk The Candy House karya Jennifer Egan, Black Cake karya Charmaine Wilkerson, dan South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation karya Imani Perry.

Film Dokumenter dari Rumah Produksinya

Sementara untuk film favorit, Obama memilih The Fabelmans karya Steven Spielberg, The Woman King yang dibintangi Viola Davis, Top Gun: Maverick yang dibintangi Tom Cruise, Tár yang dibintangi Cate Blanchett, dan Everything Everywhere All at Once karya Daniel Kwan.

Poster film The Woman King

Ada juga film dokumenter Descendant yang dipilih Obama. Descendant merupakan film dokumenter dari Netflix dan Higher Ground Productions milik Barack dan Michelle Obama. Disutradarai oleh Margaret Brown, Descendant tayang perdana di Festival Film Sundance 2022. “Saya bias – Higher Ground Productions,” katanya tentang pilihan ini, mengacu pada perusahaan produksinya dan Michelle.

Descendant mengikuti kisah anggota Africatown, sebuah komunitas kecil di Alabama, saat mereka berbagi kisah pribadi dan sejarah komunitas mereka sebagai keturunan Clotilda, kapal budak terakhir yang diketahui mengangkut manusia secara ilegal sebagai kargo dari Afrika ke Amerika.

Lagu Beyonce hingga Peraih Nominasi Grammy Awards

Dari segi musik, pilihan Obama jatuh kepada Break My Soul dari Beyoncé, About Damn Time dari Lizzo, The Heart Part 5 dari Kendrick Lamar, Shirt dari SZA dan Tití Me Preguntó dari Bad Bunny. Ada juga lagu-lagu Ari Lennox, Burna Boy dan Adam Blackstone & Jazmine Sullivan.

Artis pendatang baru terbaik nominasi Grammy Awards Omar Apollo pun berhasil masuk ke daftar Obama dengan Tamaoatchi. Favorit musik Latin Rosalia, yang menduduki puncak daftar akhir tahun banyak kritikus meskipun kehadirannya kurang dari yang diharapkan dalam anggukan Grammy, diakui oleh Obama untuk lagunya Saoko.

