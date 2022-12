Padat Syuting, Begini Shah Rukh Khan Tetap Jalankan Ibadah Umrah

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang film Bollywood India, Shah Rukh Khan mencuri perhatian pasca dirinya diketahui melaksanakan umrah. Selama ini, sangat jarang dijumpai adanya artis India yang melaksanakan umrah. Bagaimanakah sisi agamis bintang India tersebut?

Beda Agama dalam Keluarga Shah Rukh Khan

Sebagaimana dilansir dari indiatimes.com, saat India merayakan Hari Republik ke-71 pada 2020 silam, internet dibanjiri dengan postingan dan harapan patriotik. Di tengah peringatan tersebut, video Shah Rukh Khan yang mengungkapkan pandangannya tentang agama menjadi viral di internet.

Aktor tersebut mengunjungi lokasi pertunjukan baru-baru ini dan klip dirinya berbicara tentang agama dibagikan di media sosial.

Dalam bahasa hindi, bintang tersebut mengatakan: “Humne koi Hindu-Musalman ki baat hi nahi ki. Istri saya Hindu, saya Muslim. Aur hanya jo bacche hain, wo Hindustan hain. Jab wo school gaye to school me wo bharna padta hai ki agama kya hai. To jab meri beti choti thi, usne aa ke pucha bhi mujhse ek baar, 'Papa hum kaun se religion ke hain?' Maine usme kamu likha ki hum India hi hain yaar, koi agama nahi hai. Aur hona bhi nahi chahiye.”

Bila diartikan, arti dari perkataannya adalah sebagai berikut: “Tidak ada yang namanya Hindu-Muslim di antaranya. Istri saya Hindu dan saya Muslim, anak-anak saya orang India. Ketika mereka pergi ke sekolah, kami harus mengisi bagian agama. Putri saya bertanya kepada saya 'apa agama kami?' dan saya menulis bahwa kami orang India, kami tidak memiliki agama lain dan itu juga tidak boleh terjadi."

Namun beberapa waktu belakangan, media sosial dibanjiri dengan foto dan video yang beredar bahwa Shah Rukh Khan tengah melaksanakan umrah. Dalam kesempatannya di Arab Saudi, ia menyempatkan untuk menunaikan ibadah umrah Makkah pada 1 Desember 2022 lalu.

Baca: Shah Rukh Khan Jalani Umrah Berikut Tata Cara Ibadah Tersebut

Shah Rukh Khan Umrah

Belakangan, Superstar Bollywood itu melakukan perjalanan khusus ke Makkah, setelah menyelesaikan syuting film berikutnya Dunki di Arab Saudi. Dia terlihat melakukan umrah di berbagai foto dan video yang beredar di internet.

Foto-foto yang muncul di media sosial menunjukkan pria berusia 57 tahun itu, yang selanjutnya akan terlihat di film "Pathaan" tahun 2023, berdoa di kota suci.

Hal tersebut diperjelas dengan tweet yang beredar di media sosial. Contohnya sebagaimana dilansir dari NDTV, media India, akun twitter resmi penggemarnya membagikan foto dan video. "King #ShahRukhKhan melakukan Umrah di Makka Sharif" tulis akun tesebut sebagaimana dikutip pada Jumat, 2 desember 2022.

Selain itu, ada juga tweet lain dari akun yang bernama Muslim dengan membagikan momen saat Khan melaksanakan umrah. “Aktor bollywood Shah Rukh Khan terlihat menyelesaikan umrah di Makkah. MashaAllah” tulis akun tersebut pada Senin, 5 desember lalu.

Kemudian dari cuitan Sehrish Zohaib, seorang pembawa berita India, juga membagikan video tatkala Shah RUkh Khan berada di sekitar Masjidil Haram. “Aktor serba bisa Bollywood Shah Rukh Khan melakukan umrah di Makkah Hari ini” tulisnya di Twitter pada 2 desember 2022 silam. Dalam video yang Sehrish bagikan, terlihat bahwa sang Aktor melaksanakan umrah dengan pengawalan ketat.

Sontak, fenomena umrahnya Khan tersebut ramai diperbincangkan netizen dalam negeri maupun mancanegara. Masyaallah masyaallah semoga Allah menerima setiap doa Anda... insya Allah" ujar salah seorang netizen.

Diketahui, Shah Rukh Khan memang berada di Arab Saudi dalam rangkaian syuting film Dunki yang akan dirilis pada 2023 mendatang. Hal tersebut dilansir dari unggahan di akun resmi instagramnya, iamsrk.

“Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada #SaudiArabiaMinistryOfCulture, tim, dan semua yang membuat jadwal syuting #Dunki ini begitu lancar” tulisnya pada 30 november 2022 lalu.

DANAR TRIVASYA FIKRI

Baca juga: Kehidupan Pribadi Shah Rukh Khan: Putra Aktivis Kemerdekaan India, Sarjana Ekonomi, Menikah Beda Agama

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.