Ayah Marsha Aruan Meninggal, Sahabat Datang ke Rumah Duka untuk Menguatkan

TEMPO.CO, Jakarta - Ayah Marsha Aruan, Maruli Asi Budi Aruan, meninggal pada Rabu, 7 Desember 2022 karena serangan jantung dalam usia 56 tahun. Jenazah ayahanda Marsha disemayamkan di Rumah Duka Tabitha Ukrida, Jakarta Barat.

Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh manajer Marsha, Dawan Khai, dalam unggahan di Instagram Story. "Telah berpulang ayahanda dari @aruanmarsha Bapak Maruli Asi Budi Aruan, suami dari Ibu Lisa Diana @bundalisa, pukul 18.45 hari ini. Mohon dimaafkan segala kesalahan," tulis Dawan kemarin yang kemudian diunggah ulang oleh Marsha.

Menangis Dipelukan Sahabat

Marsha sendiri belum menuliskan apapun di media sosial. Ia hanya mengunggah ulang beberapa foto dari para sahabatnya yang datang melayat ke rumah duka. Sahabat memberikan pelukan dan menguatkan Marsha yang begitu sangat terpukul dengan kepergian sang ayah yang sangat mendadak ini.

Ayahnya meninggal, Marsha Aruan menangis di pelukan Ghea Indrawari dan Frislly Herlind di Rumah Duka Tabitha Ukrida, Jakarta Barat, Rabu, 7 Desember 2022. Foto: Instagram Story/@gheaindrawari

Penyanyi Ghea Indrawari dan aktris Frislly Herlind merupakan sahabat Marsha yang datang kemarin malam. Ghea dan Frislly memeluk Marsha, lawan main mereka di film terbaru yang mulai tayang hari ini di bioskop. Marsha tak kuasa membendung air matanya di pelukan mereka.

"Marsha sayang, Marsha tabah banget. Ayah udah ga sakit lagi ya Sha. Ayah pasti bangga banget sama kamu. Deepest condolences for your lost," tulis Ghea di Instagram Story. "My deepest condolence for your lost. Tuhan selalu punya jalan cerita dan cara baik untuk para umat nya, kamu salah satu cewe kuat yang aku kenal, hebat. Banget. Ikhlas ya ka," tulis Frislly Herlind.

Meninggal karena Serangan Jantung

Adik Marsha, Michelle Aruan mengatakan kalau ayahnya sebulan lalu mengalami serangan jantung. Kondisinya membaik setelah dilarikan ke rumah sakit. Dua hari sebelum meninggal, kaki sang ayah juga sempat bengkak dan langsung diperiksa ke rumah sakit. Beberapa jam sebelum meninggal, ayahnya kembali merasakan sakit yang luar biasa di bagian jantungnya. Sempat dibawa ke rumah sakit oleh keluarga dibantu oleh tetangga sekitar, namun tidak tertolong. "Mungkin sebelum sampai rumah sakit sudah enggak ada," kata Michelle saat di rumah duka.

Marsha Aruan bersama orang tua dan adiknya. Foto: Instagram/@bundalisa

Dimakamkan Jumat Siang

Dalam pengumuman yang dibagikan, Ibadah Penghiburan akan dilakukan pada hari ini, Kamis, 8 Desember 2022 pukul 19.00 WIB. Kemudian pada Jumat, 9 Desember 2022 akan dilaksanakan Ibadah Tutup Peti, Pelepasan, dan Keberangkatan untuk dimakamkan sekitar pukul 13.30 WIB. Maruli Asi Budi Aruan meninggalkan seorang istri, Lisa Diana Tambunan dan dua anak perempuan, Marsha Elizabeth Aruan dan Michelle Kezia Aruan.

Sehari Sebelum Perilisan Film Marsha

Selama beberapa waktu terakhir, Marsha Aruan disibukkan dengan promosi film terbarunya, Nagih Janji Cinta. Perilisan film yang seharusnya menjadi momen bahagia, justru menjadi duka yang mendalam untuk Marsha. Bagaimana tidak, perilisan film Nagih Janji Cinta hanya berselisih satu hari dengan meninggalnya sang ayah. Film komedi percintaan yang mengambil scene di berbagai destinasi wisata kota Solo ini tayang di bioskop mulai Kamis, 8 Desember 2022.

Baca juga: Trailer Nagih Janji Cinta Rilis, Film Komedi Romantis dengan Latar Keindahan Kota Solo