Choi Siwon Bicara Soal Rencana Menikah hingga Makna Slogan No Challenge No Change

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-pop Super Junior, Choi Siwon berbicara mengenai rencana menikah hingga makna slogan No Challenge No Change yang sering digunakannya. Hal tersebut diungkapkannya ketika hadir sebagai brand ambassador Mie Sedaap dalam acara Mie Time with Siwon Choi di Gedung Sarinah Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu penggemar menanyakan rencana Siwon untuk menikah. Hal tersebut memang mengundang rasa penasaran banyak penggemar penyanyi sekaligus aktor 36 tahun. Namun, Siwon mengaku belum ada rencana untuk menikah hingga saat ini. "Belum, belum ada pikiran (untuk menikah)," kata Siwon.

Keinginan yang Belum Terwujud

Siwon kemudian mengungkapkan keinginannya yang belum terwujud adalah kembali menggelar konser di Jakarta bersama Super Junior. Penggemar yang mendengar itu langsung berteriak antusias. Namun karena itu keinginan pribadinya, Siwon tidak dapat memastikan kapan tepatnya hal tersebut akan terjadi. "Super Show 9 encore di Jakarta kayaknya belum terjadi. Mungkin harus lebih diskusi dengan kantor juga," katanya.

Choi Siwon menyapa penggemar Indonesia dalam acara Mie Time with Siwon Choi yang digelar di Gedung Sarinah Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. TEMPO/Marvela

Makna Slogan No Challenge No Change

Siwon kerap mengucapkan slogan No Challenge No Change dalam berbagai kesempatan. Itu merupakan slogan yang akan terus menjadi motivasi dalam hidupnya. "Slogan saya tidak akan berubah karena slogan itu sangat mengekspresikan tentang diri saya sendiri," katanya.

Slogan tersebut sangat bermakna dan ia sempat memberikan pesan kepada penggemarnya di Taiwan beberapa waktu lalu. "Di konser saya saat di Taiwan ada sesuatu yang saya katakan kepada fans, 'Semua pilihan ada di kita, asal kita tidak menyesalkan pilihan itu, kita jalani. Saya percaya ada power yang sangat besar ketika kita terus-terus berusaha. Usaha tidak akan mengkhianati kita, jadi kita harus berusaha sebaik mungkin'," katanya.

Acara jumpa penggemar Siwon ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang secara offline dan online. Dalam kesempatan tersebut, Siwon juga memperkenalkan varian baru yaitu Mie Sedaap Selection Korean Cheese Buldak. Varian tersebut terinspirasi dari tren Korea yang semakin berkembang di Indonesia saat ini. Memiliki sensasi cita rasa khas ayam buldak yang pedas dan gurih dari keju, dengan tekstur mi tebal dan kenyal ala Korea. "Bakal lebih enak lagi makan Korean Cheese Buldak ini sambil nonton Netflix yang dibintangi Siwon," katanya.

