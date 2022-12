Choi Siwon Sapa Penggemar di Jakarta: Kalian Tambah Cantik!

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-pop Super Junior, Choi Siwon kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam acara Mie Time with Siwon Choi yang digelar di Gedung Sarinah Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 200 orang secara offline maupun online ini diselenggarakan oleh Mie Sedaap, di mana Siwon sebagai brand ambassador-nya.

"Apa kabar? Nama saya Mas Agung. I miss you so much (saya sangat merindukan kalian)," kata Siwon ketika memperkenalkan diri dengan nama Indonesia-nya sambil melambaikan tangan ke para penggemar yang berteriak histeris.

Kagum Melihat Antusiasme Penggemar

Siwon yang juga merupakan aktor ini cukup terbilang sering mengunjungi Indonesia dan sedikit memahami Bahasa Indonesia. Ia bersama rekan satu grupnya juga baru menggelar konser Super Junior World Tour - Super Show 9: Road in Jakarta pada pertengahan September lalu. Siwon kagum melihat antusiasme penggemar yang begitu besar menyambut kedatangannya.

"Kalian tambah cantik! Bagaimana sih caranya tambah cantik seperti ini?" kata Siwon yang memang kerap memberikan gombalan untuk penggemarnya. "Tambah pintar kalian," kata pria 36 tahun itu merujuk pada penggemar yang ramai-ramai menjawab pertanyaannya dalam Bahasa Korea.

Choi Siwon menyapa penggemar Indonesia dalam acara Mie Time with Siwon Choi yang digelar di Gedung Sarinah Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. TEMPO/Marvela

Senang Melihat Makanan Korea Digemari Masyarakat Indonesia

Selain menyapa penggemarnya, Siwon juga memperkenalkan varian baru yaitu Mie Sedaap Selection Korean Cheese Buldak. Varian tersebut terinspirasi dari tren Korea yang semakin berkembang di Indonesia saat ini. Memiliki sensasi cita rasa khas ayam buldak yang pedas dan gurih dari keju, dengan tekstur mi tebal dan kenyal ala Korea.

"Menurut saya makanan Korea (K-Food) adalah budaya). Saya berterima kasih karena sudah menyukai makanan Korea," kata Siwon. "Ada makanan yang disajikan di luar Korea, ternyata lebih enak daripada di Korea, itu adalah Korean Cheese Buldak." Siwon kemudian mengatakan tagline dari varian terbaru tersebut dengan campuran Bahasa Korea, "OMO SEDAPNYAA!". Omo merupakan reaksi yang biasa diucapkan ketika merasa terkejut dalam Bahasa Korea.

Siwon juga sangat merekomendasikan varian baru ini untuk dinikmati ketika menyaksikan drama yang dibintanginya. "Bakal lebih enak lagi makan Korean Cheese Buldak ini sambil nonton Netflix yang dibintangi Siwon," katanya.

40 Menit yang Berkesan

Acara jumpa penggemar Siwon hanya berlangsung selama 40 menit namun bermakna, dengan adanya sesi talkshow, funny challenge, dan foto bersama. Bahkan Siwon juga sempat mengajak penggemar yang hadir secara offline untuk masuk ke dalam video TikToknya.

Choi Siwon menyapa penggemar Indonesia dalam acara Mie Time with Siwon Choi yang digelar di Gedung Sarinah Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. TEMPO/Marvela

Dalam sesi talkshow, empat penggemar beruntung berkesempatan memberikan pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Siwon. Sementara untuk funny challenge, Siwon diminta untuk menebak gambar yang muncul di layar belakangnya. Penggemar akan memberikan petunjuk atau clue agar Siwon dapat menebaknya. Dari empat gambar, Siwon berhasil menjawab tiga, yaitu Durian, Bajaj, dan tentunya Mie Sedaap Selection Korean Cheese Buldak. Namun, ia gagal menebak bakso. "Tahu, tapi tidak ingat namanya," kata Siwon. Sebagai hukuman, Siwon harus memakai properti kacamata berukuran besar dan membuat penggemar semakin histeris.

Pulang ke Korea Selatan setelah 2 Hari di Indonesia

Setelah berjumpa dengan penggemarnya, Siwon langsung bergegas meninggalkan ruangan. Ia terlihat terburu-buru karena rupanya harus segera pulang ke Korea Selatan setelah tiba di Indonesia pada Minggu malam, 4 Desember 2022. "Aku sebenarnya ingin pergi setelah berpamitan, tapi karena alasan keselamatan aku harus kembali ke Korea tanpa sempat berpamitan. Jadi aku ingin meminta maaf pada fans yang datang ke bandara. Aku berharap kalian pulang ke rumah dengan selamat yaa. Kita bertemu lagi di lain waktu!" tulis Siwon di media sosialnya sekitar 20 menit setelah acara jumpa penggemar selesai.

