Disney Bagikan Pengalaman Storytelling Kelas Dunia untuk Kreator Konten di Asia Pasifik

TEMPO.CO, Jakarta - The Walt Disney Company Asia Pacific mengumumkan The Creative Experience yang telah sukses diluncurkan di kawasan ini. The Creative Experience merupakan sebuah program pertukaran yang menghubungkan para storyteller ternama dari wilayah Asia Pasifik dengan jajaran eksekutif dan kreatif studio-studio Disney.

Dilandasi tujuan untuk membagikan pengalaman storytelling kelas dunia The Walt Disney Company selama hampir 100 tahun kepada para kreator konten di seluruh wilayah Asia Pasifik, The Creative Experience memberikan akses yang belum pernah diberikan sebelumnya kepada sekelompok peserta terpilih, yang memungkinkan mereka terhubung dengan figur-figur kreatif yang paling berpengaruh di Disney. Akses tersebut memungkinkan peserta mengikuti serangkaian live panel eksklusif, dimana mereka diberi wawasan berharga tentang proses kreatif yang dilakukan di Marvel Studios, Walt Disney Animation Studios, Disney Live Action, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Pixar, Lucasfilm, National Geographic, Disney TV Studios, FX, ABC, dan masih banyak lagi.

“Program The Creative Experience diluncurkan untuk memperkuat momentum pertumbuhan industri kreatif di wilayah Asia Pasifik, sejalan dengan upaya industri streaming untuk terus meningkatkan standar produksi konten lokal dan keunggulan storytelling,” kata Carol Choi, Head of APAC Original Content Strategy, The Walt Disney Company, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 24 November 2022.

Menurutnya, Asia Pasifik memiliki deretan kreator dan talenta yang memiliki potensi global yang besar. "Kami berharap program baru ini dapat menjadi bagian penting dari pertumbuhan industri kreatif di wilayah ini, serta dapat membuka pintu dunia hiburan baru bagi pelaku industri kreatif," katanya.

Live panel pertama The Creative Experience mengangkat topik tentang perkembangan konten live-action, yang disajikan melalui diskusi antara beberapa petinggi Disney yang paling high profile, seperti Sean Bailey, President Disney Live Action, Matthew Greenfield, President Searchlight Pictures, dan Sarah Shepard, Senior Vice President 20th Century Studios.

Diselenggarakan dalam rangka global premiere Black Panther: Wakanda Forever, pada Oktober lalu, para kreator peserta The Creatiive Experience berkesempatan mengikuti sesi diskusi eksklusif tentang pembuatan film tersebut bersama sutradara dan co-writer Ryan Coogler, co-writer Joe Robert Cole, dan produser sekaligus eksekutif Marvel Studios, Nate Moore. Sesi diskusi ini dihadiri oleh 200 peserta dari seluruh penjuru Asia Pasifik, dan dimoderatori oleh redaktur senior Rotten Tomatoes, Grae Drake.

Live panel selanjutnya akan diselenggarakan hingga 2023.

Sebagai sebuah inisiatif yang baru pertama kali diluncurkan oleh The Walt Disney Company, The Creative Experience merupakan bagian dari kelanjutan komitmen perusahaan untuk terus mempererat hubungan kolaboratif dengan komunitas kreatif di wilayah Asia Pasifik. Pada APAC Content Showcase yang dilaksanakan tahun lalu, The Walt Disney Company mengumumkan ambisi kreatifnya dalam menghadirkan lebih dari 50 konten APAC Originals hingga 2023. Sejak itu, The Walt Disney Company telah meluncurkan deretan konten-konten lokal yang terus bertambah dari Korea Selatan, Jepang, Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru, hingga Tiongkok Raya di platform streaming Disney+ dan Disney+ Hotstar.

Pada 30 November 2022, The Walt Disney Company akan menyelenggarakan Disney Content Showcase di Singapura, sebuah ajang dimana perusahaan akan mengumumkan daftar konten teatrikal dan streaming yang akan dirilis pada 2023. Daftar konten yang akan diumumkan mencakup koleksi APAC Originals yang terus bertambah untuk Disney+ dan Disney+ Hotstar, yang merupakan karya beberapa storyteller terbaik dari wilayah ini.

