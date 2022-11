Operasi Tumor Payudara, Marshanda Kaget Lihat Ukurannya: Besar Banget Ternyata

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Marshanda menjalani operasi tumor payudara pada Kamis, 10 November 2022. Marshanda mengungkapkan tumor yang dimilikinya itu jinak namun harus diangkat karena ukurannya yang semakin membesar dan membuatnya sangat terkejut setelah melihatnya secara langsung setelah operasi.

Marshanda menceritakan perjalanannya sebelum operasi hingga diizinkan pulang ke rumah. "Sekarang gue udah di rumah sakit dan jadwal operasinya jam 6 pagi, tindakan anestesi atau biusnya mulai jam 5.30 pagi untuk operasi tumor payudara yang gue miliki," kata Marshanda dalam video yang diunggah di Instagram Story.

Dokter menyarankan agar tumor payudara yang dimiliki Marshanda segera diangkat demi kebaikannya sendiri. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, Marshanda dijadwalkan untuk menjalani operasi kemarin pagi. "Sebenarnya tumor ini jinak tapi untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan dan juga melihat dalam waktu singkat itu ukurannya bertambah dan bertambah besar terus, akhirnya solusi yang terbaik adalah dengan mengangkat tumor ini," katanya.

Pulang ke Rumah

Operasi berjalan lancar. Ibu satu anak ini tidak berlama-lama di rumah sakit. Beberapa jam setelah operasi, Marshanda sudah terlihat kembali pulang ke rumah pada siang harinya. "Gue sekarang sudah di rumah, operasi tumor payudaranya sudah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar," katanya.

Marshanda kemudian mengungkapkan rasa terkejutnya saat melihat tumor payudaranya berhasil diangkat. "Pas tumornya keluar, itu gede banget ternyata, Oh My God," katanya.

Marshanda. Instagram/@marshanda99.

Saat ini, Marshanda masih harus menunggu hasil pemeriksaan histopatologi dari tumor payudara yang diangkat dari tubuhnya itu untuk menentukan tindakan selanjutnya. "Sekarang lagi dilakukan namanya histopatologi, itu adalah di mana masa atau tumor mass yang dikeluarkan tadi itu, diperiksa, itu sebenarnya apa, berbahaya apa enggak? Kanker apa enggak? Jadi kita bisa tahu kedepannya apa yang harus dilakukan," katanya.

Dikelilingi Keluarga dan Tetap Produktif

Marshanda menjalani masa pemulihan di rumah dengan ditemani oleh keluarganya. Sejumlah sahabatnya datang ke kediamannya untuk memberikan dukungan kepada Marshanda. "Sekarang gue istirahat dan ditemani sama nyokap, adeik gue, dan my best friend also came to my house, nanti ada yang mau datang lagi juga untuk jenguk," katanya.

Walaupun baru selesai tindakan operasi, Marshanda sudah kembali aktif dan tetap ingin produktif. Ia melakukan kebiasaan lamanya yaitu membuat body lotion sendiri dari bahan-bahan alami dan organik, seperti lidah buaya dan minyak kelapa. Kegiatan itu sangat membuat suasana hati Marshanda senang. "Bikin lotion, udah lama banget enggak bikin ini, sumpah senang banget padahal abis operasi," katanya sambil tersenyum lebar.

Marshanda pertama kali mengetahui mengidap tumor payudara pada Agustus 2021. Ia mengalami demam tinggi dan melakukan pemeriksaan darah lengkap. Marshanda kemudian merasa ada daging yang tumbuh di payudaranya. Sebelum melakukan pemeriksaan di Singapura pada Mei lalu, ia tidak langsung memeriksakan diri ke dokter karena merasa itu muncul karena hormon.

Perempuan yang juga mengidap bipolar ini baru melakukan pemeriksaan USG dan Mammografi pada Desember 2021. Hasilnya, Marshanda didiagnosis memiliki beberapa tumor di payudaranya. "Di situ dibilang ada dua dan lebih dari dua tumor, yang satu ukurannya 2,1 sentimeter, yang satu lagi 2,4, yang lain-lain enggak kelihatan karena menyebar dan kecil-kecil," kata Marshanda. "Tapi saat itu dibilangnya tumor jinak, kalau jinak enggak kanker."

