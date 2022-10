Film Roger Moore Selain Jadi Agen 007 James Bond

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 95 tahun lalu, tepatnya 14 Oktober 1927, Sir Roger George Moore lahir ke dunia dan menghembuskan napas terakhirnya pada 23 Mei 2017 adalah seorang aktor berkebangsaan Inggris. Ia adalah anak tunggal dari George Alfred Moore (1904–1997), seorang polisi yang berbasis di Bow Street, London dan Lillian "Lily" Pope (1904–1986).

Ia adalah aktor ketiga yang memerankan agen rahasia Inggris fiksi Agen 007 James Bond dalam serial film garapan Eon Productions. Moore memainkan karakter tersebut dalam tujuh film layar lebar antara 1973 dan 1985. Tujuh penampilan Moore sebagai Bond mulai dari Live and Let Die hingga A View to a Kill menunjukkan bahwa ia adalah aktor paling banyak dalam entri yang diproduksi Eon, seperti dilansir dalam laman CNN.

Setelah berhasil memerankan agen 007 yang bernama James Bond, Moore tidak lagi berakting selama lima tahun. Lalu, pada 1990, ia muncul di beberapa film dan serial televisi. Lantas, apa sajakah film dan serial televisi yang dibintangi Roger Moore selain memerankan James Bond? Berikut adalah beberapa daftarnya.

Bed & Breakfast (1992)

Ini adalah sebuah film bergenre komedi romantis Amerika yang disutradarai oleh Robert Ellis Miller dan dibintangi oleh Roger Moore, Talia Shire, Colleen Dewhurst, dan Nina Siemaszko. Pada film ini Moore berperan sebagai Adam, seorang pria Inggris yang menawan. Ia hadir dan dapat mengubah kehidupan tiga generasi wanita dengan usaha bed and breakfast yang sudah hampir bangkrut. Lalu, bagaimana bisa kehadiran Adam dapat mengubah kehidupan ketiga wanita tersebut? Untuk mengetahuinya, segeralah menonton film ini di platform streaming online.

The Quest (1996)

The Quest adalah film seni bela diri Amerika yang ditulis dan disutradarai oleh Jean-Claude Van Damme sekaligus membintangi film tersebut. Film ini dibintangi oleh Roger Moore, James Remar, dan Janet Gunn. Film ini mengisahkan tentang turnamen seni bela diri di lost city yang misterius dan jauh di Tibet. Dalam turnamen ini berkumpul semua seniman bela diri dari seluruh dunia yang berjuang untuk mendapatkan hadiah pemenang berupa gold dragon, sebuah patung berharga dari emas murni.

Roger Moore dalam film ini berperan sebagai Lord Edgar Dobbs, seorang bajak laut yang meniru ala James Bond. Ia bersatu dengan Dubois untuk sampai ke turnamen bela diri rahasia ini. Untuk mengetahui kelanjutan kisah mereka dalam memperebutkan hadiah, segeralah tonton film ini.

A Princess for Christmas (2011)

Film ini memiliki genre komedi-drama buatan Amerika yang disutradarai oleh Michael Damian. Selain Roger Moore, film ini juga dibintangi oleh Katie McGrath, Sam Heughan, Charlotte Salt, Leilah de Meza, dan Travis Turner. Melansir laman imdb, film ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang bepergian dengan keponakannya ke kastil Castlebury di Eropa untuk acara Natal atas undangan seorang kerabatnya.

Di sana, ia bertemu dengan seorang pangeran dan tanpa disadari ia jatuh cinta pada pangeran yang gagah tersebut. Pangeran tersebut adalah Roger Moore yang berperan menjadi Pangeran Edward. Untuk mengetahui kelanjutannya, segeralah menonton film ini.

The Life of Rock with Brian Pern (2014)

Ini merupakan serial film dokumenter yang bergenre komedi Inggris tentang bintang rock fiksi Brian Pern, mantan vokalis grup rock progresif ala 1970-an, Thotch. Serial ini ditulis oleh Rhys Thomas dan Simon Day. Bintang utama serial ini adalah Simon Day sebagai Pern, Michael Kitchen, dan Paul Whitehouse. Selain pemain utama tersebut, Roger Moore juga tampil sebagai pemeran pendukung dalam episode The Day of the Triffids.

