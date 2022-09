Laleilmanino Gandeng Banyak Musisi Ternama Meriahkan We The Fest 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Trio Laleilmanino pertama kalinya manggung di hadapan penonton secara langsung di We The Fest 2022 hari ketiga, Minggu, 25 September 2022. Tidak hanya bertiga, Laleilmanino menggandeng banyak musisi ternama yang selama ini telah membawakan lagu-lagu ciptaan mereka, untuk bernyanyi bersama meriahkan hari terakhir We The Fest 2022.

"Kami ini bukan band. Kami sebenarnya biasanya menulis lagu, tapi tepuk tangan buat We The Fest yang kasih kita panggung di sini untuk akhirnya pertama kalinya sepanjang sejarah karier Laleilmanino dan kalian adalah orang-orang pertama yang nonton kami manggung," kata Nino.

Laleilmanino sendiri terdiri dari Anindyo Baskoro (Nino, vokalis RAN), serta Arya Aditya Ramadhya (Lale) dan Ilman Ibrahim (Ilman, gitaris dan keyboardist Maliq & D’Essentials).

Sebagai pembuka, Laleilmanino memanggil Reza Chandika dan Rendha Rais untuk membawakan lagu Sampai Kapan. Lagu pertama ini sangatlah ceria dan membangkitkan semangat penonton yang memenuhi area festival dan tribun panggung di Tennis Indoor Stadium Senayan.

Musisi berikutnya adalah Tiara Andini dan Ziva Magnolya. Mereka menyanyikan beberapa lagu seperti Gemintang Hatiku, Rayu, Pelangi, dan Siapkah Kau 'Tuk Jatuh Cinta Lagi.

Selain dua penyanyi perempuan muda tersebut, Laleilmanino juga berkolaborasi dengan penyanyi yang cukup senior di dunia musik Tanah Air dan dikenal sebagai vokali salah satu grup band dengan suara yang khas. "Yang satu ini spesial, musisi senior pertama yang menurut saya lagunya diciptakan oleh Laleilmanino. Kalian sudah pasti kenal, bapak dan ibu kalian juga kenal sama dia, atau mungkin kakek dan nenek kalian juga kenal sama dia," kata Nino yang kemudian memanggil Armand Maulana dan membawakan lagu Hanya Engkau yang Bisa dan Tunggu Apa Lagi.

Kehadiran duo OKAAY yang terdiri dari Niko Al Hakim atau Okin dan Kaay juga semakin membuat suasana meriah. Lagu andalan mereka berjudul Peneman Malam Sepi yang dibuat oleh Laleilmanino, juga menjadi salah satu lagu yang paling ditunggu penonton.

Penampilan Laleilmanino semakin menarik dengan kehadiran tujuh member JKT48 yang menyanyikan lagu Rapsodi. Di tengah-tengah bernyanyi, Nino kemudian memanggil tamu spesial yaitu komedian Dustin Tiffani untuk bergabung dengan JKT48. Dustin diminta untuk menyanyikan bagian reff lagu sendirian dan membuat penonton sangat terhibur. Kemunculan Dustin yang mengaku sebagai Wota atau penggemar JKT48, sukses membuat penonton tertawa dengan tingkahnya.

Tidak lengkap jika penampilan perdana Laleilmanino di atas panggung ini tanpa membawakan lagu C.H.R.I.S.Y.E yang dinyanyikan bersama Eva Celia dan duo komposer Diskoria. "Tidak terasa tahun 2020 kami menyentuh karya ke-100 dan karya ke-100 kali ini dirayakan oleh semua orang Indonesia karena kalau lagu ini diputar kami jamin kalian enggak akan diam, kalian pasti gerak, joget, dan nyanyi bareng," kata Nino. "Ini baru pertama kali kami tampil bareng-bareng secara live, belum pernah sebelumnya."

Seperti yang dikatakan Nino, seluruh penonton yang berada di dalam ruangan bernyanyi dan berjoget bersama saat lagu C.H.R.I.S.Y.E dibawakan. Penampilan Laleilmanino selama sekitar satu jam itu menjadi sempurna ketika semua musisi yang sebelumnya tampil naik ke atas panggung dan menari bersama hingga lagu terakhir tersebut selesai.

