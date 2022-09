If You Wish Upon Me Belum Tamat, Sooyoung SNSD Sudah Konfirmasi Main Drama Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Sooyoung SNSD dikonfirmasi akan membintangi drama Korea baru. Kabar tersebut disampaikan saat anggota grup Girls' Generation atau SNSD itu masih tampil di drama If You Wish Upon Me yang malam ini baru akan menayangkan episode 12 dari total 16.

MBC mengatakan kalau penyanyi dan aktris bernama lengkap Choi Soo Young itu akan membintangi drama terbaru mereka. Aktor Yoon Park yang akan menjadi lawan main kekasih aktor Jung Kyung Ho itu di drama yang berjudul Send a Fan Letter.

Send a Fan Letter adalah drama komedi romantis tentang seorang aktris yang menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya di industri hiburan dan seorang pria yang harus melindungi semangat penggemar putrinya dengan membalas surat penggemar palsu.

Sooyoung akan berperan sebagai Han Kang Hee, bintang top yang menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya di industri hiburan karena surat penggemar. Sementara, Yoon Park berperan sebagai Bang Jeong Seok, seorang pria yang membesarkan putrinya dengan leukemia sendirian. Jeong Seok, yang ingin mengabulkan keinginan putrinya yang bertahan melalui pengobatan kanker yang sulit dalam drama itu, adalah karakter yang hangat dan positif dalam segala hal.

"Barisan pemain yang sempurna telah selesai. Sinkronisasi karakter yang luar biasa dari Choi Sooyoung dan Yoon Park, serta chemistry dan sinergi yang akan ditunjukkan oleh kedua aktor, kemungkinan akan menjadi poin yang menarik. Silakan nantikan kisah hangat yang akan membawa kegembiraan dan penyembuhan pada saat yang sama," kata tim produksi drama.

Drama tersebut disutradarai oleh Sang Hee Sang dan ditulis oleh Park Tae Yang. Send a Fan Letter dijadwalkan tayang pada November mendatang.

Sooyoung SNSD membintangi If You Wish Upon Me bersama Ji Chang Wook. If You Wish Upon Me mulai tayang perdana pada Rabu, 10 Agustus 2022 dan diperkirakan akan tamat akhir bulan ini dengan menayangkan episode 16. Drama ini terinspirasi dari sebuah organisasi nyata di Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir. Sooyoung berperan sebagai Seo Yeon Joo, seorang perawat rumah sakit yang menjadi kepercayaan para pasien.

