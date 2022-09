Dibintangi Yook Sungjae BTOB, The Golden Spoon Tayang 23 September

Dibintangi oleh Yook Sungjae sebagai Lee Seungcheon, seorang anak laki-laki miskin yang mendapat tawaran untuk mengubah hidupnya hanya dengan membeli sebuah sendok emas; Lee Jongwon sebagai Hwang Taeyong, anak dari seorang konglomerat kaya raya; Jung Chaeyeon sebagai Na Juhee, seorang perempuan dari keluarga kaya yang menginginkan kehidupan normal; dan Yeonwoo sebagai Oh Yeojin, perempuan dengan ambisi yang sangat besar. The Golden Spoon ditulis oleh Yoon Eunkyung dan Kim Eunhee serta disutradarai oleh Robin Song bersama Lee Han Jun.

TEMPO.CO , Jakarta - The Golden Spoon adalah drama Korea terbaru yang dibintangi Yook Sungjae BTOB. Menghadirkan kisah tak biasa, The Golden Spoon akan tayang di Disney+ Hotstar mulai Jumat, 23 September 2022.

