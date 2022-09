Suami Dewi Lestari, Reza Gunawan Meninggal, Sempat Dirawat karena Stroke

TEMPO.CO, Jakarta - Reza Gunawan, suami dari penulis Dewi Lestari atau Dee Lestari, meninggal pada Selasa, 6 September 2022 dalam usia 46 tahun. Kabar duka ini disampaikan oleh presenter Alvin Adam satu jam yang lalu.

"Innalillahi wa'innaillahi rojiun. Allahumaghfurlahu waehamhu wa afihi wa'fuanhu. Telah berpulang mas Reza Gunawan. Selasa, 6 Sept 2022 pukul 11:53 WIB," tulis Alvin di Instagram.

Reza Gunawan dikenal sebagai seorang pakar penyembuhan holistik Indonesia yang banyak memberikan bimbingan dan seminar mengenai pengobatan alternatif. Alvin mengunggah foto Reza Gunawan dan menandai sejumlah rekan-rekannya dalam foto tersebut. Dalam keterangannya, jenazah Reza Gunawan akan disemayamkan di rumah duka kawasan BSD, Tangerang Selatan. "Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Delatinos BSD City Tangerang Selatan," tulisnya.

Alvin memanjatkan doa dan menyampaikan belasungkawa kepada Dewi Lestari dan keluarganya. "Semoga alm mas Reza mendapatkan tempat terbaik disisi-NYA. Aamiin Yaa Robbal'alamiin. Turut berduka cita yang mendalam yach dee @deelestari & keluarga. Selamat beristirahat dengan tenang mas," tulisnya.

Beberapa hari lalu, Dewi Lestari mengabarkan kondisi suaminya yang mengalami pendarahan hingga stroke dan dirawat di rumah sakit selama lebih dari satu bulan. Dewi Lestari mengatakan kalau Reza Gunawan diizinkan pulang dan menjalani pemulihan di rumah.

"Satu bulan satu minggu lamanya. Reza telah dirawat di rumah sakit akibat stroke perdarahan dan kini akan melanjutkan pemulihannya di rumah. Ini akan menjadi perjalanan pemulihan yang panjang. Untuk waktu yang tidak bisa dipastikan, Reza belum bisa praktik, membuka kelas, maupun memenuhi undangan mengajar," tulis Dewi Lestari di Instagram pada Jumat, 2 September 2022.

Penulis 46 tahun itu mengaku sengaja membatasi kabar tersebut agar privasi Reza Gunawan selama di rumah sakit tetap terjaga. Keputusan itu diambil juga agar keluarga dapat lebih tenang mengelola berbagai hal yang harus mereka hadapi. Hingga saat ini, Dewi Lestari belum menyampaikan secara langsung mengenai kabar duka ini. Dewi Lestari terlihat masih aktif di Instagram sekitar empat jam yang lalu.

Sementara, adik Reza Gunawan yaitu aktris Sharena Gunawan atau Sharena Delon mengunggah foto langit malam penuh cahaya bintang-bintang sekitar satu jam lalu tanpa dilengkapi dengan keterangan apapun. Unggahan tersebut seakan menggambarkan rasa kesedihan dan kehilangan kakak tercintanya. "Shareena Turut berduka cita ya .. Stay strong dear .. May He Rest In Peace," tulis Donna Agnesia. "Aku turut berduka cita yang sedalam-dalamnya sayang," tulis Gracia Indri.

