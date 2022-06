Greysia Polii kepada Ibunya: Akhirnya Ya Mah, Mimpi Kita Tercapai

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bulu tangkis Indonesia, Greysia Polii mengucapkan kalimat perpisahan yang mengharukan saat menyatakan pensiun sebagai atlet. Dalam program Testimonial Day Greysia Polii yang digelar di Istora Senayan, Ahad, 12 Juni 2022, Greyia mengucapkan terima kasih kepada ibunya, Evie Pakasi yang hadir di acara itu.

"Akhirnya ya Mah, mimpi kita tercapai," katanya kepada Evie yang langsung berdiri dari tribun VIP ke arah putrinya yang berdiri di tengah lapangan. Terlihat dari video yang ditayangkan secara langsung di kanal Youtube Greysia Polii ini, Evie membalas salam anaknya dengan lambaian tangannya.

Air matanya tumpah melihat putrinya yang dibesarkannya sendirian sebagai orang tua tunggal. Ayah Greysia, Willy Polii meninggal saat Greysia berusia dua tahun.

Di tahun-tahun yang berat itu, Evie Pakasi tak hanya mencari uang untuk membesarkan Greysia tapi juga mengantarnya ke mana-mana saat bertanding. Greysia sudah berlatih bulu tangkis sejak berusia lima tahun lalu memupuknya menjadi mimpi.

Greysia Polii dan Apriyani Rahayu saat pesta perpisahannya. Foto: Youtube Greysia Polii.

Menurut Greysia, ia bersyukur kepada Tuhan dikelilingi orang-orang yang menyayanginya. "Terima kasih Tuhan untuk memberi orang-orang yang selalu percaya bahkan di saat saya tidak memberikan hasil bertahun-tahun. Merekalah orang-orang yang percaya kepada saya hingga saya bisa bertahan dan meraih prestasi di pengujung karier saya."

Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada suaminya, Felix Djimin. "Yang selalu memberikan extraordinary love always apapun yang terjadi," ujar Greysia. "Dia laki-laki yang beruntung yang mau sabar sampai emas olimpiade datang dan di tengah kesibukan saya mau ngurus acara saya ini....," kata Greysia, "Jadi, saranghae..."

Perempuan asal Manado ini juga bersyukur selalu dipercaya para pelatihnya. "Kepada para pelatih-pelatih luar biasa yang tidak pernah menyerah untuk saya," katanya. Kamera pun menyorot ke Eng Hian, pelatih ganda putri Indonesia yang mengantarnya bersama Apriyani Rahayu meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Ucapan terima kasih juga diberikan perempuan berusia 34 tahun itu kepada para karyawan di Pelatnas Cipayung. "Ada seratusan karyawan yang datang silih berganti, mendampingi saya dan teman-teman di Pelatnas."

Pada bagian menjelang akhir, Greysia Polii secara khusus mengucapkan terima kasih dan sayang kepada Apriyani Rahayu. "You are the best, dia mau aja dikomentari saya, dia mau saja nurut sama saya, saya juga bingung," katanya. "Lima tahun ini berharga buat saya, Pri. Terima kasih untuk prestasinya. I love you, Sis, I love you so much."

Pidato perpisahannya ditutup dengan ungkapan terima kasihnya keapda Indonesia. "Saya akan kangen seperti ini," katanya seraya mengetukkan jarinya ke atas mikrofon, "Indonesia...Indonesia...Indonesia...," ujarnya dan disambut yel-yel serupa dari para pecinta bulu tangkis yang datang di acara perpisahan Greysia Polii ini.

