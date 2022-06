Five Minutes Depak Richie Setiawan karena Langgar Kode Etik

TEMPO.CO, Jakarta - Band Five Minutes, yang terkenal di 1990an, memecat vokalisnya, Richie Setiawan yang dulu dikenal Richie Five Minutes karena melanggar etika. Kabar itu disampaikan empat personel lainnya, yakni Ricky Tjahyadi, Roelhilman, Aria Yudhistira, dan Drie Warnanta di akun Instagram resmi Five Minutes empat hari lalu, Sabtu, 4 Juni 2022.

"Pada kesempatan ini, secara resmi kami ingin menyampaikan bahwa per hari ini, Sabtu, 4 Juni 2022, Richie Setiawan sudah tidak tergabung lagi di dalam grup Five Minutes Band dikarenakan telah melanggar hal-hal yang berkaitan dengan kode etik dan komitmen yang sudah disepakati bersama," kata Ricky yang diikuti tiga temannya.

Ricky meminta para para penggemar Five Minutes yang disebut Fivers tetap mensupport mereka dan Richie yang sudah terdepan. "One heart till the end," kata keempat anggota tersisa dengan kompak.

Sehari kemudian, Richie Setiawan yang masih menggunakan akun Instagram dengan nama FM di belakangnya juga membuat pernyataan lewat unggahan video. Ia membenarkan sudah dikeluarkan dari Five Minutes.

"Per tanggal 4 Juni 2022, saya sudah tidak lagi jadi bagian atau member Five Minutes lagi. Hal ini berkaitan dengan kondisi kerja sama yang sudah terjalan antara saya dan Five Minutes, tidak memungkinkan lagi untuk berlanjut. Ini dikarenakan adanya suatu hal antara saya pribadi dan Five Minutes," kata Richie.

Ia menuturkan, keluar dari Five Minutes untuk kebaikan grup itu ke depan. "Kalau ini berlanjut, saya pribadi khawatir akan merugikan bagi kedua belah pihak," katanya seraya minta maaf kepada manajemen band.

Richie mengaku berat meninggalkan Five Minutes yang sudah dijalaninya selama 15 tahun. Ia merasa belajar banyak kepada Ricky yang sudah mementorinya selama ini bermain musik. "Saya berterima kasih dan kepada Fivers saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit. Jangan lupa support terus Five Minutes. One heart till the end," katanya.

Grup Five Minutes berdiri pada 1992 sebagai band festival. Dua tahun kemudian, Five Minutes resmi masuk dalam industri musik Indonesia dengan memulai rekaman. Setahun kemudian, album pertama mereka berjudul Five Minutes diluncurkan.

