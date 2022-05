Sisca Kohl Minta Jess No Limit Berjenggot dan Berkumis Biar Jadi Bayinya

Jess No Limit saat berkencan dengan kekasihnya, Sisca Kohl. Foto: Youtube Jess No Limit.

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber dan gamer, Jess No Limit membuka rahasia wajahnya yang kini ditumbuhi banyak jenggot dan kumis. Di luar prediksi banyak orang, kumis dan jenggot yang membuat wajahnya terlihat lebih garang itu merupakan permintaan kekasihnya, Sisca Kohl.

"Ngomong-ngomong soal jenggot, ini itu request-an Sisca, guys. Enggak boleh dipotong katanya guys," kata Jess No Limit saat mereka berdua tengah menyantap spaghetti yang dibuat pria berusia 26 tahun itu sebelum pergi berkencan ke Bogor. Tayangan kencan mereka ada di kanal Youtube Jess No Limit yang ditayangkan mulai Rabu, 25 Mei 2022.

Sisca yang berada di sebelah Jess No Limit membenarkan pernyataan kekasihnya. "Aku yang minta Justin numbuhin kumis dan jenggot," katanya. Justin Tobias adalah nama asli abang dari Youtuber, Jessica Jane itu.

Jess No Limit kemudian bertanya ke arah kamera, agar netizen memilih wajahnya berjenggot dan tidak. "Kalau Ayang lebih suka yang mana?" tanya Jess No Limit. "Yang ada brewoknya, lebih ganteng." Jess pun menggoda lebih lanjut. "Mau aku panjangin sampai segini," katanya sambil tangannya menunjuk mendekati leher. "Enggak papa, yang penting ada brewoknya," jawab Sisca Kohl sambil mengelap wajah Jess No Limit dengan tisu.

Jess No Limit mengumumkan hubungan percintaannya dengan Sisca Kohl. Foto: IG Jess No Limit dan Sisca Kohl.

Tindakan Sisca yang terus mengelap di sekitar mulut Jess No Limit itu membuatnya tertawa geli. "Aku kalau Ayang terus ngelap gini, jadi ingat, ada yang bilang aku kayak bayi."

Percakapan di dalam mobil sambil menyantap spaghetti yang tidak selesai-selesai itu berlanjut. "Tanggapan Ayang, aku kayak bayi gimana?" tanya Jess No Limit kepada kekasihnya. "Enggak papa, aku gemas. Ayang kan bayinya aku," jawab Sisca Kohl kalem. "Emang ada bayi berjenggot gini guys," seloroh Jess No Limit sambil tertawa. "Bayi siapa yang berjenggot?" tanya Jess lagi. "Bayi Justin," jawab Sisca. "Mommy siapa yang punya bayi berjenggot?" Sisca hanya tersenyum. "Mommy Sisca," kata Jess menjawab pertanyaannya sendiri.

Jess No Limit mengumumkan hubungan percintaannya dengan seleb TikTok, Sisca Kohl. Kedua pesohor ini mengunggah bersama foto kencan mereka ke Ancol di akun Instagram mereka dan kanal Youtube Jess No Limit, Senin, 16 Mei 2022.

