Rekomendasi 5 Lagu dari U2 yang Inspiratif buat Didengarkan Kapanpun

Bagi Anda yang besar di tahun 80 dan 90-an, tentu tiak asing dengan band rock asal Irlandia bernama U2.



U2 yang digawangi oleh Bono, The Edge, Adam Clayton, dan Larry Mullen Jr. ini menjadi contoh dari band rock yang sukses untuk terus bertahan hingga saat ini. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, U2 masih rutin menggelar konser dan konsernya selalu dipadati oleh ribuan orang.

Bagi Anda yang ingin mendengarkan suara-suara dari Bono yang dipadukan dengan harmonisasi permainan musik U2, berikut ini adalah 5 rekomendasi lagu dari U2 yang bisa Anda nikmati kapanpun.

One (1991)

Lagu yang dirilis tahun 1991 dan termasuk dalam album Achtung Baby adalah salah satu lagi dari U2 yang bisa Anda dengarkan. Lagu ini adalah salah satu lagu dari U2 yang populer dan menjadi hits di berbagai tangga lagu. Bahkan, pada 2006, lagu ini di-remake oleh Mary J Blige.

With or Without You (1987)

Sebelum ngetop dengan lagu berjudul One, lagu yang dirilis tahun 1987 ini juga menjadi andalan bagi U2 dan mengantar mereka ke puncak kepopuleran. Lagu ini termasuk ke dalam album The Joshua Tree. Bagi sebagain fans U2, lagu ini adalah salah satu lagu paling memorable dari U2.

Elevation (2001)

Elevation adalah salah satu contoh soundtrack film yang lebih populer daripada filmnya itu sendiri. Lagu ini dirilis tahun 2001 dan menjadi soundtrack pada film Tomb Raider. Lagu ini sangat kental dengan nuansa rock yang berpadu dengan khasnya suara Bono.

Beautiful Day (2000)

Beautiful Day adalah sebuah lagu yang dirilis tahun 2000. Lagu ini menjadi titik balik kembalinya U2 ke pakem gaya musik rock mereka. Lagu ini termasuk ke dalam album All that you Can’t Leave Behind.

Sunday Bloody Sunday (1983)

Sunday bloody Sunday adalah lagu yang dibawakan oleh U2 yang dirilis tahun 1983 dan termasuk ke dalam album War. Lagu ini adalah salah satu lagu yang mengandung sebuah kritik dan dirangkai dengan lirik yang sederhana serta permainan musik yang ciamik.

Itulah beberapa rekomendasi lagu yang dibawakan oleh U2 yang bisa Anda nikmati, baik untuk menemani pulang kerja Anda atau untuk menemani rutinitas Anda sehari-hari.

