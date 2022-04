Nintendo Minta Maaf Film Super Mario Bros Batal Rilis Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Perilisan film Super Mario Bros resmi ditunda hingga 2023. Adaptasi dari seri video game Nintendo produksi Universal dan Illumination Entertainment ini awalnya akan dirilis pada masa liburan akhir tahun, 21 Desember 2022.

Dalam jadwal barunya, Super Mario Bros akan diputar di bioskop pada 7 April 2023 di Amerika Utara dan rilis Jepang akan menyusul pada 28 April 2023. Pencipta seri Super Mario Bros dan pemimpin Nintendo Shigeru Miyamoto mengumumkan perubahan tanggal rilis melalui media sosial Nintendo pada Senin malam, 25 April 2022.

“Setelah berkonsultasi dengan Chris-san, (produser Chris Meledandri) mitra saya di Illumination pada film Super Mario Bros, kami memutuskan untuk memindahkan rilis global ke Musim Semi 2023,” tulis Miyamoto. "Permintaan maaf saya yang terdalam tapi saya berjanji itu akan sepadan dengan waktu kita menunggu."

Dengan adanya penundaan ini, Universal memindahkan tanggal rilis Puss in Boots: The Last Wish dari DreamWorks Animation untuk mengisi tanggal rilis 21 Desember 2022. Sekuel spin-off Shrek ini sebelumnya telah ditetapkan untuk diputar di bioskop pada 23 September 2022.

September 2021, Nintendo mengungkapkan pengisi suara untuk film Super Mario Bros. Chris Pratt untuk menyuarakan karakter protagonis Mario. Anya Taylor-Joy sebagai Princess Peach, Charlie Day sebagai Luigi, Jack Black sebagai Bowser, Keegan-Michael Key sebagai Toad, Seth Rogen sebagai Donkey Kong, Kevin Michael Richardson sebagai Kamek, Fred Armisen sebagai Cranky Kong dan Sebastian Maniscalco sebagai Spike.

Aktor suara asli Mario, Charles Martinet akan memiliki peran cameo dalam film Super Mario Bros Setelah casting diumumkan, produser Chris Meledandri mengungkapkan bahwa Chris Pratt tidak akan menyuarakan Mario dengan aksen Italia yang kental di film ini.

VARIETY | DEADLINE

