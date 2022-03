Vanessa Khong Berjanji Tak akan Cinta-cintaan Kalau Indra Kenz Menghilang

TEMPO.CO, Jakarta - Vanessa Khong, kekasih Indra Kenz hari ini menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri dalam kasus judi berbungkus investasi trading binary option melalui platform Binomo. Ia diperiksa bersama ibunya, yang diduga turut menikmati aliran dana dari Indra Kenz, yang kini sudah ditahan polisi.

Sebelum tertimpa masalah, pasangan ini amat mesra dan selalu berdua. Kemesraan ini selalu mereka bagi di Instagram dan TikTok. Keduanya mengaku cinta mereka sudah mentok ke satu sama lain.

Dalam video TikTok yang diunggah Vanessa pada 3 November 2022, perempuan 20 tahun itu berjanji tak akan terlibat cinta dengan siapapun jika kekasihnya menghilang. "Kalau yang ini benar-benar hilang, gue udahan deh soal cinta-cintaan, capek," suara dalam video yang ditirukan Vanessa dengan gerakan mulutnya.

Saat mengatakan jika kekasihnya hilang, tangannya mengusap-usap dagu Indra Kesuma, nama asli crazy rich Medan ini. Saat kata 'capek' terlontar, kepalanya disandarkan ke bahu kekasihnya. Video itu ditutup dengan ciuman Indra Kenz mendarat di kening Vanessa. "Males lewatin proses pdkt, malu-malu, ga jelas lagi, dah ini yang terakhir," tulisnya pada keterangan unggahan itu.

Pada perayaan Hari Valentine, 14 Februari 2022, pasangan ini menyindir masyarakat yang membicarakan aktivitas mereka. Indra Kenz membahas soal budaya merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day di Indonesia.

Indra Kenz dan Vanessa Khong. Instagram Vanessa Khong,

"Valentine itu bukan budaya kita, budaya kita itu...," kata Indra Kenz. Belum selesai berbicara, Vanessa Khong menyahut. "Karena apa, karena kita tiap hari sudah valentine. Sudah enggak perlu merayakan Valentine-an lagi," jawabnya.

Jawaban ini langsung disangkal Indra Kenz. "Bukan, Valentine bukan budaya kita. Budaya kita itu menggibah. Gibah, kita suka menggibah," ujarnya. Tak jelas apa maksudnya, tapi kemungkinan ia menyindir sorotan publik belakangan ini yang menurutnya telah menyerangnya di media sosial.

Indra Kenz dan Vanessa bertunangan pada Oktober 2021. Video saat Indra Kenz melamarnya diunggah Vanessa di akun TikToknya pada 4 Oktober 2021. Indra Kenz melamar kekasihnya di atas kapal pinisi yang tengah berlayar. Indra berlutut menghadap Vanessa yang menangis sambil memegang buket bunga. "Vanessa Khong, will you marry me?"

Meski baru pacaran, Vanessa Khong tak sungkan meminta barang-barang mewah dari Indra Kenz. Ia pernah meminta mobil Rolls Royce seharga Rp 9 miliar yang kini terancam disita. Selain aset, Indra Kenz juga diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Saat ini ia sudah berstatus tersangka dan tahanan di Bareskrim Polri dan dikenakan pasal berlapis, pencucian uang, penipuan, dan judi.

