Sukses dengan Lagu Aku Bukan Jodohnya, Tri Suaka Jadi JOOX Artist of The Month

Penyanyi Tri Suaka terpilih sebagai JOOX Artist of The Month pada Februari 2022. Dok. JOOX.

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Tri Suaka terpilih sebagai JOOX Artist of The Month (AoTM) bulan Februari untuk menemani pengguna selama bulan kasih sayang. JOOX juga memberi penghargaan kepada Nabila Maharani sebagai JOOX Artist on The Rise sebagai bentuk apresiasi JOOX kepada artis pendatang baru berprestasi.

“Sambutan penikmat musik Indonesia di JOOX kepada Tri Suaka semakin tinggi. Dengan prestasi yang ia miliki dan kemahirannya membawakan lagu bertemakan cinta, sangat tepat untuk menganugrahkan JOOX Artist of The Month bulan Februari kepada Tri Suaka untuk menenami kata hati para pengguna JOOX selama bulan kasih sayang ini,” ujar Yuanita Agata, Head of Marketing JOOX Indonesia, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 16 Februari 2022.

Lahir di Sumatera Utara pada 1994 silam, Tri Aji Suaka atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Tri Suaka membangun kariernya sebagai penyanyi begitu merantau ke Yogyakarta pada 2014. Sembari melanjutkan studinya, ia kerap menyanyi di berbagai kafe dan mengunggah video cover lagu di platform pemutar video ternama.

Kemampuan menyanyi dan suaranya yang khas akhirnya memikat para penikmat musik hingga lagu Aku Bukan Jodohnya yang ia bawakan menjadi viral dengan puluhan juta penonton. Tidak hanya memiliki hampir 8 juta subscriber di platform pemutar video, Tri Suaka juga masuk ke dalam tiga penyanyi Indonesia teratas yang lagunya paling banyak diputar di JOOX selama dua bulan terakhir.

Selain JOOX Artist of The Month, mulai bulan ini, JOOX juga menganugerahkan JOOX Artist on The Rise (AoTR) kepada penyanyi pendatang baru yang mulai mendapat sambutan baik dari masyarakat. Melalui program ini, JOOX juga akan membantu artis tersebut untuk dikenal lebih banyak penikmat musik dengan memanfaatkan fitur interaktif dan semua kanal promosi JOOX.

JOOX Artist on The Rise pertama diberikan kepada Nabila Maharani. Kemampuan menyanyi perempuan asal Jogja kelahiran 14 Februari 1999 ini awalnya dikenal melalui video cover lagu hingga merilis lagu sendiri. Nabila Maharani saat ini sudah masuk ke dalam Top 30 penyanyi Indonesia di JOOX dengan jumlah stream yang terus meningkat setiap harinya.

Lagu JOOX Original berjudul Mengapa Harus Berpisah yang dinyanyikan oleh Tri Suaka dan Nabila Maharani dengan versi yang berbeda sudah dapat didengarkan di JOOX. Untuk lebih mengenal Tri Suaka lebih jauh, penggemar dapat mengobrol bareng di JOOX Rooms pada 23 Februari 2022 pukul 16.00 WIB. Nabila Maharani juga akan menghibur pengguna JOOX dan menunjukan suara indahnya di konser virtual pada akhir Februari 2022 melalui JOOX Live.

Selain persembahan dari Tri Suaka dan Nabila Maharani, pengguna juga bisa menikmati playlist Cinta Teratas yang akan menemani berbagi kata hati, baik yang sedang jatuh cinta maupun patah hati. Ungkapkan juga kata hati kalian dengan mengikuti Quick Sing Valentine yang pastinya menawarkan berbagai hadiah.

Tidak hanya itu, Govinda juga akan merilis lagu baru berjudul Satu Frekuensi yang dapat didengar lebih dulu oleh pengguna JOOX mulai Rabu, 16 Februari 2022 dan menghadirkan konser virtual di JOOX Live pada 19 Februari pukul 19.00 WIB.

