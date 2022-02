Penulis Kukira Kau Rumah Ungkap Keluar dari Amigdala karena Alami Kekerasan

TEMPO.CO, Jakarta - Aya Canina, penulis lirik lagu Kukira Kau Rumah yang menginspirasi Umay Shahab untuk membuat film dengan judul sama mengaku mengalami kekerasan dalam pacaran yang dialaminya saat masih bergabung dengan Amigdala selama bertahun-tahun. Saat itu, ia masih menjalin hubungan dengan salah satu personel Amigdala.

Perempuan bernama asli Andari Jamalina Pratami mengungkapkan alasan ia keluar dari band Amigdala pada Agustus 2020 di Instagram Storynya dan kemudian dia simpan di beranda akun Instagramnya, kemarin, Rabu, 9 Februari 2022. "Saya sudah lama memedam ini. Telah saya ikhlaskan Amigdala, nama yang saya sendiri," tulisnya.

Ia menuturkan, saat itu, ia berpacaran dengan vocal 2 sekaligus gitaris Amigdala. "Orang yang selalu bernyanyi bersama saya," tulisnya. Meski dia tidak menyebut nama, tapi dari posisi band yang dia sebut, diduga mantan kekasih yang sudah melakukan kekerasan dengannya berinisial IME, yang menggubah puisi Kukira Kau Rumah menjadi lagu. IME saat ini pun sudah hengkang dari Amigdala.

Aya menuturkan, ia mengalami kekerasan dalam pacaran bersama IME selama 3,5 tahun. Kejadian itu sangat mempengaruhi mentalnya. Ia menggambarkan hubungan toksik yang dialaminya bersama mantan pacarnya itu seperti dalam film Story of Kale: When Someone's in Love.

Ironisnya, saat ia berusaha mengadukan kekerasan dalam pacaran dari IME itu kepada kawan-kawan bandnya serta kepala media dan keuangan, respons tak terduga ia terima. Menurut dia, kawan-kawannya itu, yang semua laki-laki, turut melanggengkan kekuasaan. Dengan jelas, ia menyebut kedua kawannya yang melanggengkan kekuasaan adalah bassist dan drummer Amigdala.

Poster film Kukira Kau Rumah. Foto: Instagram Prilly Latuconsina.

"Saya merasa tidak didukung penuh bahkan setelah pengakuan itu saya beberkan. Saya ingat si drummer pernah bilang, 'Jangan takut. Kalau perlu bantuan, aku akan bantu.' Tapi dia tak pernah menghubungi saya, bahkan sekadar memastikan apakah saya masih menerima ancaman dari mantan saya? Tidak. Tidak pernah. Sampai detik ini," tulisnya.

Aya menilai, dua temannya, bassist dan drummer itu hanya mementingkan keberlangsungan band. "Si bassist pernah bilang, 'Ini bukan soal kalian berdua aja. Ada band di sini. Berdamai saja.' Ya, lalu? Bagaimana dengan keselamatan saya?" tulisnya.

Aya Canina makin kesal lantaran tiap kali berjumpa secara virtual untuk membahas masalah royalti, tidak ada satupun yang mengutarakan permintaan maafnya. Kemarin, IME disebutnya mengirimkan pesan Whastapp untuk meminta maaf Aya. Tapi tidak dengan bassist dan drummer.

"Apa kamu tahu mantan pacar saya itu sudah tidak lagi di band? Saya tidak mengerti mengapa band tidak mengumumkan itu," tulisnya. Kondisi ini berbeda ketika Aya menyatakan diri keluar setelah merasa tidak dilindungi teman-temannya. Lewat akun Instagramnya, Amigdala mengumumkan Aya sudah tak lagi bergabung dengan mereka.

Aya Canina kian geram saat lagunya, Belenggu dibuat video musik yang mengangkat tema kekerasan perempuan. "Saya menulis lirik lagu Belenggu dan lagu itu tidak menceritakan apapun tentang kekerasan perempuan," tulisnya pada unggahan dini hari tadi, Kamis, 10 Februari 2022.

Ironisnya, di video di balik layar lagu Belenggu, Amigdala mengungkapkan mereka ingin memotret tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang berada di lingkup rumah tangga. "Apa kalian, kawan saya (dulu), tahu rasa sakit saya? Tahukah rasanya ketika saya menonton teaser ini? Saya bisa jadi inspirasi kalian untuk membuat lagu baru bertema abusive, jika kalian benar-benar peduli dengan isu itu," tulisnya menyindir. "Belah dada saya. Lihat lukanya. Mustahil mampu."

Curhatan itu ditanggapi oleh Fiersa Besari, musisi dan penyair yang selama ini membesarkan hati Aya. "Instagram Story Aya Canina (eks vokali Amigdaa) malam ini. Melelahkan, menyakitkan," cuitnya di akun Twitternya, kemarin. Adapun Amigdala sendiri, setelah kasus pengakuan penulis asli Kukira Kau Rumah ini viral, memilih mematikan kolom komentar guna menghindari hujatan netizen.

Baca juga: Kukira Kau Rumah Diadaptasi dari Lagu Sukses Besar, Ini Curhatan Penulis Asli

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.